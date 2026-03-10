Muere profesor tras broma estudiantil que terminó en tragedia en Georgia

El condado de Hall, en el estado de Georgia, se encuentra de luto tras la muerte de Jason Hughes, un profesor de 40 años descrito como un hombre dedicado a Dios y con una estrecha relación con sus alumnos. El hecho ocurrió cuando un grupo de estudiantes decidió jugarle una broma pesada en su casa, arrojando rollos de papel higiénico a la propiedad.

Al intentar huir a bordo de dos automóviles, uno de los conductores perdió el control y atropelló accidentalmente a Hughes, provocándole lesiones fatales. Según medios locales, los propios estudiantes trataron de auxiliarlo mientras llegaban los servicios de emergencia.

Consecuencias legales

El joven Jaden Wallace, vinculado directamente al accidente, fue acusado de homicidio vehicular. Sin embargo, la familia de Hughes pidió al fiscal retirar los cargos, asegurando que Jason no estaba enfadado por la broma y que incluso intentó atrapar a los estudiantes en tono amistoso.

El resto de los cuatro estudiantes enfrentan acusaciones de allanamiento ilegal y arrojar basura a propiedad privada, delitos que en Georgia pueden implicar penas de entre 3 y 15 años de prisión. No obstante, el fiscal del condado, Lee Darragh, determinó dejarlos en libertad bajo fianza, aunque evitó dar declaraciones públicas sobre el caso.

Reacción de la comunidad

La muerte de Hughes ha supuesto una profunda pérdida para la comunidad educativa. El superintendente del condado de Hall destacó su legado como profesor cercano y comprometido con sus alumnos. A pocos días de la graduación, los estudiantes organizaron una ceremonia privada para despedirlo, describiéndolo como un hombre que “siempre sirvió a Dios” y que mantenía una relación especial con quienes pasaron por sus clases.

Según Fox News, las bromas a los profesores en el condado de Hall son una tradición que se ha repetido durante años, aunque nunca habían derivado en un desenlace tan trágico.