Estados Unidos anuncia que hoy será el día más intenso de ataques contra Irán

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, declaró este martes que se esperan los bombardeos más fuertes desde que Washington lanzó la ofensiva conjunta con Israel contra el régimen de Teherán hace diez días. “Hoy volverá a ser nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán”, afirmó en conferencia de prensa.

El Comando Central de Estados Unidos reforzó el mensaje a través de la plataforma X: “El régimen iraní puede intentar ocultar sus lanzamisiles, pero las fuerzas estadounidenses no dejarán de buscarlos. Cuando los encontremos, los eliminaremos”.

Reacción de Irán y ofensiva regional

La intensificación de los ataques ocurre en un contexto en el que Irán ha comenzado a responder con ofensivas contra países vecinos, lo que Hegseth calificó como un acto de desesperación.

Según el secretario de Defensa, esta reacción ha propiciado que varios países árabes se acerquen a Estados Unidos, permitiendo el uso de bases y derechos de sobrevuelo, lo que a su juicio está “aislando aún más a Irán” y transformando la región.

Horas antes, Israel había bombardeado tanto Teherán como Isfahán, y ordenado la evacuación de la zona industrial de Qom previo a nuevos ataques. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que la ofensiva contra Irán no ha terminado y apuntó directamente al fin del régimen: “Les estamos quebrando los huesos”.

El Pentágono anunció que hoy será el día más intenso de ataques contra Irán, mientras Trump lanzó una advertencia sobre el Estrecho de Ormuz. REUTERS

Durante su comparecencia, Hegseth reconoció que “siempre hay algún riesgo ahí fuera” para las tropas estadounidenses, aunque evitó dar detalles sobre operaciones de búsqueda y rescate. Reiteró que el Pentágono mantiene la capacidad de ejecutar este tipo de misiones si se requiere.

Respecto a la posibilidad de escoltar embarcaciones en el Estrecho de Ormuz, funcionarios del Pentágono señalaron que se están evaluando diversas opciones y recursos, considerando riesgos y necesidades de mando y control para cada misión potencial.

Advertencia de Trump sobre el Estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que su país responderá con una ofensiva “20 veces más fuerte” si Irán bloquea el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más importantes del mundo.

Trump escribió en Truth Social: “Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, será golpeado por Estados Unidos VEINTE VECES MÁS FUERTE de lo que ha sido hasta ahora”. Añadió que se eliminarán “objetivos fácilmente destructibles que harán prácticamente imposible que Irán se reconstruya como nación”.

El mandatario reforzó su advertencia con un mensaje directo a Teherán: “Muerte, fuego y furia se abrirán sobre ellos, pero espero y rezo que eso no suceda”.

Las declaraciones de Trump se produjeron después de que la Guardia Revolucionaria iraní anunciara un ataque contra un petrolero en el estrecho de Ormuz durante el fin de semana. Según el comunicado iraní, el paso marítimo se encuentra cerrado al tráfico debido a la escalada del conflicto en la región.

Cn información de AFP.