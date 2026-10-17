“No Kings” realiza cerca de 3 mil protestas en EU para movilizar el voto anticipado contra Trump

A poco más de dos semanas de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, numerosas protestas contra el presidente Donald Trump, organizadas por el movimiento "No Kings" (Sin reyes), se celebraron el sábado para animar a los estadounidenses a votar.

"Está muy bien expresar tu ira, y tenemos largas listas de quejas, pero lo más importante de todo es ir a votar", dijo a la AFP la maestra jubilada demócrata Sabine Carlson.

En la manifestación cerca del Capitolio, en Washington, Carlson se unió a uno de los cerca de 3 mil actos organizados el sábado por el famoso movimiento opositor al mandatario y que tuvieron lugar en todo Estados Unidos.

Esta fue la cuarta edición de las manifestaciones desde que el magnate republicano volvió al cargo.

El objetivo del evento era movilizar a los votantes justo cuando los estadounidenses comienzan a emitir sus papeletas en las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Los comicios son considerados clave para determinar el control del Congreso, actualmente en poder de los republicanos. La oposición demócrata ha hecho campaña sobre cuestiones como el costo de vida y una impopular guerra en Medio Oriente.

Trump ha criticado abiertamente la práctica del voto por correo. Sus opositores han expresado su preocupación de que el gobierno intente socavar los resultados, especialmente si los republicanos terminan perdiendo, como indican las encuestas.

En la mayoría del país se permite a los votantes emitir su voto por adelantado, a veces con semanas de antelación.

Al promover el voto anticipado, los organizadores de las manifestaciones esperan cortar de raíz cualquier posibilidad de irregularidades.

"La mejor manera de evitar cualquier cosa rara por parte de este gobierno después del día de las elecciones es asegurarnos de que nuestra participación sea masiva, tan clara y tan abrumadora que (...) sea imposible de cuestionar", dijo Alma Couverthie, del organismo de vigilancia democrática Common Cause.

Un veterano militar de 52 años que se sumó a la protesta del sábado lo hizo buscando una catarsis ante la situación actual del país.

"Estoy tan desilusionado por aquello que pensaba que estaba defendiendo frente a lo que se ha convertido este país", dijo a la AFP el hombre residente en Virginia, quien prefirió mantener el anonimato.

También hubo manifestaciones en Carolina del Norte, Maine y Florida.