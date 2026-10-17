Incendian el ayuntamiento de Limoges durante las protestas contra el costo de la vida en Francia

Un incendio destruyó en gran parte el histórico ayuntamiento de Limoges, en el centro de Francia, este sábado 17 de octubre, durante una jornada de disturbios y protestas contra el encarecimiento de la vida, la situación de la educación pública y la violencia policial.

Testigos dijeron a la AFP que un grupo de manifestantes enmascarados prendió fuego a un vehículo de la policía frente al edificio, rompió los cristales, entró y provocó el incendio.

Cae el campanario mientras el fuego avanza

Las llamas se propagaron por una de las alas del inmueble, de 143 años de antigüedad, y alcanzaron el tejado. Los bomberos acudieron al lugar para evitar que el fuego consumiera todo el ayuntamiento.

“Hace unos minutos, se ha derrumbado el campanario del ayuntamiento. El fuego sigue propagándose rápidamente. Lamentablemente, no quedará mucho del ayuntamiento de Limoges esta noche”, explicó un periodista de la televisión francesa BFMTV.

El prefecto local, Maurice Barate, informó que el techo se desplomó sobre los pisos inferiores, salvo en el ala oeste, y que cerca de dos tercios del exterior ya estaban destruidos, según Euronews. Las autoridades aún evaluaban el alcance de los daños.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, confirmó que el incendio se produjo durante los disturbios relacionados con las protestas, según el reporte de la agencia.

Varios comercios del centro de Limoges también fueron saqueados.

Cientos de personas observaron el incendio desde la calle. La AFP vio a una trabajadora municipal llorar mientras un concejal la consolaba. Las fuentes consultadas no precisan cifras de detenidos en Limoges.

Protestas y choques en varias ciudades de Francia

Las movilizaciones del 17 de octubre se realizaron en distintas ciudades francesas para denunciar el aumento del costo de la vida, las deficiencias en la educación pública y la violencia policial.

Las marchas formaron parte de una convocatoria nacional contra la carestía, según la AFP. Antes de ellas, una fuente policial estimó que podrían participar casi 200 mil personas, 40 mil de ellas en París. Entre los asistentes figuraban antiguos chalecos amarillos, estudiantes, activistas climáticos y agricultores, según la AFP.

Euronews reportó que manifestantes irrumpieron en el ayuntamiento de Marsella y chocaron con la policía, y que en Lyon incendiaron una oficina de turismo. En París hubo enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y decenas de detenidos, según el mismo medio.

El presidente Emmanuel Macron afirmó que alborotadores y saqueadores secuestraron las manifestaciones pacíficas y prometió que deberán rendir cuentas, de acuerdo con Euronews.

La jornada elevó la tensión entre los manifestantes y las autoridades francesas, mientras los servicios de emergencia atendían los incidentes registrados durante las movilizaciones.