Trump asegura que México pagó muchas veces la construcción del muro fronterizo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que México ha pagado muchas veces el costo del muro fronterizo porque le impuso aranceles.

“México sí pagó por ese muro, para que quede claro, porque les impuse aranceles y les cobré costos como nunca antes habían pagado en toda su historia”, dijo Trump en gira de apoyo a candidatos republicanos.

México ha pagado por ese muro muchas, muchas veces”, insistió.

El mandatario basó su campaña electoral del 2015 con las promesas de detener la migración indocumentada, así como construir un muro fronterizo por el que prometió que pagaría México.

El mandatario dijo que durante sus dos periodos de gobierno se han construido tres mil 200 kilómetros de frontera, sin mencionar fuentes de sus datos.

Según Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en su más reciente actualización, se han construido menos de 800 kilómetros a lo largo de la frontera, aunque en algunos tramos con muros paralelos.

El tema de la migración perdió importancia para esta elección, en la que dominan el alto costo de la vida, inflación y la guerra contra Irán.

Como ejemplo, en Texas, según una comparación del Texas Politics Project recogida por Newsweek, el 68 por ciento de los republicanos mencionaba la inmigración o la frontera como el principal problema del estado en abril de 2024.

En abril de 2026, esa proporción era del 20 por ciento, mientras la inflación y la economía habían pasado al primer plano, con 84 por ciento.

Por el contrario, una encuesta de Marist, entre probables votantes de Texas, encontró que el 61 por ciento apoyaba permitir que las personas sin autorización migratoria permanecieran legalmente si cumplían ciertos requisitos; el 35 por ciento prefería que tuvieran que salir.

El estado de Texas es el más ilustrativo en migración, porque el gobernador Greg Abbott convirtió el tema en explicación permanente de todos los problemas en ese estado.