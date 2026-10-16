A cambio de diésel, Trump frena las sanciones contra Rusia que impuso el Congreso de EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que exime a Rusia de las sanciones y aranceles dirigidos contra su sector energético, los cuales habían sido previamente aprobados por el Congreso.

El mandatario estadunidense dio marcha atrás a las medidas contra Moscú luego de consolidar un controvertido acuerdo con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Conforme a lo pactado, Rusia se comprometió a abastecer de diésel a los mercados de Estados Unidos y a nivel internacional a cambio de recibir un alivio a las restricciones económicas vigentes.

La decisión presidencial deja sin efectos las disposiciones de la Ley Lindsey Graham —nombrada en memoria del fallecido legislador que promovió la iniciativa—, ordenamiento que facultaba al Ejecutivo a imponer aranceles punitivos de hasta 100% contra los principales compradores internacionales de petróleo y gas rusos.

"Tal como está descrito en la sección 4 de esta orden, dejo sin efecto la aplicación de tales sanciones, restricciones y derechos previstos en la Ley Graham", establece el decreto firmado por Trump.

Las sanciones suspendidas apuntaban contra el presidente Putin y altos funcionarios del Kremlin, así como a las áreas estratégicas de defensa y energía de Rusia, incluyendo la denominada "flota fantasma" de buques petroleros que Moscú utiliza para sortear los cercos financieros de Occidente.

El acercamiento bilateral y el pacto comercial de diésel entre Trump y Putin provocaron un deterioro en los vínculos diplomáticos entre Kiev y Washington.

Ante ello, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, criticó el acuerdo, en tanto que las fuerzas militares de Ucrania reanudaron las ofensivas contra refinerías en territorio ruso.