José Hernández comparte su camino al espacio en Synergy Unlimited 2026

Once rechazos de la NASA antecedieron al viaje espacial de José Hernández. El astronauta compartió esa experiencia durante Synergy Unlimited 2026, donde destacó la importancia de contar con un plan y perseverar para alcanzar una meta.

Ante un encuentro que reunió a 8 mil asistentes de más de 40 nacionalidades, Hernández relató el camino que lo llevó de los campos agrícolas de California al transbordador Discovery. Su participación en Expo Guadalajara recibió tres ovaciones de pie.

Hijo de campesinos migrantes originarios de Michoacán, Hernández pasó parte de su infancia acompañando a su familia en las cosechas. Estudió ingeniería y buscó ingresar al programa de astronautas de la NASA, un objetivo que consiguió después de presentar doce solicitudes.

En 2009 viajó al espacio como integrante de la misión STS-128. Su trayectoria inspiró la película A Million Miles Away, estrenada en 2023.

Durante la conferencia, el astronauta recordó los consejos de su padre y la “receta” que le compartió para cumplir su sueño. El eje de su intervención fue la necesidad de convertir las aspiraciones en un plan de trabajo y mantener el esfuerzo frente a las dificultades.

Su relato también puso sobre la mesa el papel del origen familiar en la construcción de una trayectoria profesional. Hernández explicó que venir de una familia dedicada al campo no le impidió prepararse y buscar un lugar en el programa espacial estadounidense.

El astronauta expresó sentirse conmovido por la respuesta del público y manifestó su afinidad con la idea de la sinergia y el intercambio de conocimientos que promueve el encuentro.

Synergy Unlimited 2026 se realizó del 9 al 11 de octubre en Expo Guadalajara, con conferencias de participantes nacionales e internacionales y actividades de espectáculo. El congreso anual forma parte del movimiento Sinergético, creado por el empresario y conferencista Jorge Serratos, y es organizado por Synergy Education.