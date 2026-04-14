Ningún buque logra cruzar bloqueo a puertos iraníes, confirma EU

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que en las primeras 24 horas de la operación militar desplegada en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, ningún buque ha conseguido atravesar el bloqueo impuesto a los puertos iraníes.

La misión involucra a más de 10 mil efectivos, entre marineros, infantes de marina y aviadores, además de una docena de buques de guerra y decenas de aeronaves, con el objetivo de impedir el tránsito marítimo hacia y desde Irán.

Según el reporte militar, seis embarcaciones mercantes acataron las instrucciones de las fuerzas estadounidenses y dieron la vuelta para regresar a puertos iraníes en el Golfo de Omán, sin que se registraran intentos exitosos de romper el dispositivo de bloqueo.

“Durante las primeras 24 horas, ningún buque logró atravesar el bloqueo estadounidense”, informó el Mando Central de Estados Unidos en X.

Medida aplicada a todas las nacionalidades

Las autoridades estadounidenses subrayaron que la medida se aplica de manera imparcial a buques de cualquier nacionalidad que pretendan entrar o salir de los puertos iraníes, incluidos los situados en el Golfo Arábigo y el Golfo de Omán.

Pese al operativo, Centcom aclaró que se mantiene la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz para embarcaciones con destino a puertos no iraníes, garantizando así el tránsito internacional en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

Primer día del bloqueo estadounidense en el estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump anunció la medida el domingo, tras el fracaso de las conversaciones de paz celebradas en Islamabad entre Estados Unidos e Irán durante el fin de semana.

El bloqueo ha incrementado la incertidumbre entre transportistas, compañías petroleras y aseguradoras de riesgos de guerra. El tráfico marítimo continúa siendo solo una fracción de los más de 130 cruces diarios registrados antes del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el pasado 28 de febrero, según fuentes del sector.

Aunque el costo del seguro contra riesgos de guerra no ha aumentado desde el inicio del bloqueo, sigue representando cientos de miles de dólares adicionales por semana. Las aseguradoras, además, suelen revisar la cobertura cada 48 horas, según fuentes del sector.

Con información de Reuters.