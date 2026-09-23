Un muro quemado hace 2 mil años reabre el misterio sobre el origen de París

París vuelve a mirar hacia las capas más profundas de su propia historia. Una excavación arqueológica realizada en la isla de la Cité ha sacado a la luz un muro de piedra y madera de unos veinte metros de longitud que podría corresponder al recinto fortificado de la Lutecia gala, el asentamiento de los parisios descrito por Julio César durante la conquista romana. El hallazgo, anunciado este 23 de septiembre por el Ministerio de Cultura francés, abre una posibilidad largamente buscada: encontrar una evidencia material capaz de relacionar el París actual con la ciudad gala que precedió a la Lutecia romana.

El muro podría corresponder al recinto fortificado de la Lutecia gala

La importancia del descubrimiento reside precisamente en una incertidumbre que ha acompañado durante siglos la historia de la capital francesa: la ubicación exacta del oppidum de los parisios.

César describió en su relato de la guerra de las Galias una ciudad situada en una isla del Sena, conectada por puentes y emplazada en un meandro del río. Esa descripción favoreció durante mucho tiempo la identificación de la Lutecia gala con la isla de la Cité, aunque la arqueología no había proporcionado hasta ahora una evidencia concluyente de un recinto fortificado de esa época en el lugar.

PARÍS. El presidente Emmanuel Macron conmemoró este miércoles el bicentenario de la muerte de Napoleón Bonaparte, un aniversario que reaviva la polémica en torno a esta compleja e ineludible figura de la historia de Francia.

La isla, sin embargo, ya había demostrado ser uno de los grandes archivos arqueológicos de París. Bajo sus calles y edificios se conservan vestigios que recorren más de dos mil años de ocupación, desde instalaciones de la Antigüedad hasta construcciones medievales y modernas.

La cripta arqueológica de la isla de la Cité conserva, entre otros elementos, restos del puerto de la antigua Lutecia, baños públicos galorromanos y la muralla construida a comienzos del siglo IV, una secuencia que permite seguir la transformación del asentamiento antiguo en la ciudad romana y, posteriormente, en el núcleo medieval de París.

La excavación en el Hôtel-Dieu reveló una estructura quemada

El nuevo muro apareció en los patios del Hôtel-Dieu, uno de los espacios históricos de la isla, durante una excavación preventiva iniciada en febrero de 2026 por el servicio arqueológico de la Ciudad de París y el Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas (Inrap).

La intervención se desarrolla en el contexto de la reestructuración del recinto hospitalario y abarca dos patios con una superficie conjunta de unos mil 250 metros cuadrados. Y el responsable de la excavación es David Couturier, del Departamento de Historia de la Arquitectura y Arqueología de París.

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Los primeros indicios aparecieron durante el verano, cuando los arqueólogos comenzaron a reconocer una estructura de piedra seca y madera cuya técnica constructiva corresponde a las fortificaciones galas de finales de la Edad del Hierro.

El muro se conserva a lo largo de unos veinte metros y presenta una característica que ha concentrado buena parte de la atención científica, como lo serían señales de un incendio intenso.

Junto a la estructura aparecieron semillas carbonizadas, indicio de un posible espacio de almacenamiento, y restos de una construcción de madera destruida por el fuego.

La datación inicial refuerza la hipótesis sin resolverla. Los análisis de carbono 14 sitúan los vestigios en un intervalo comprendido entre 200 y 30 años antes de nuestra era, una horquilla compatible con la existencia de un asentamiento parisio anterior a la conquista romana.

La propia administración francesa subraya, sin embargo, que todavía deben determinarse la función exacta del muro, su cronología y las circunstancias de su destrucción antes de convertir la interpretación en una conclusión arqueológica.

El incendio coincide con un episodio descrito por Julio César

La posibilidad de que se trate del rempart o recinto defensivo del oppidum de Lutecia adquiere especial interés por su correspondencia con el relato de César.

En 53 antes de nuestra era, el general romano situó a los parisios en Lutecia durante una asamblea de pueblos galos; un año después, su lugarteniente Tito Labieno se enfrentó a ellos en una campaña que forma parte de la conquista de la Galia.

Según el relato cesariano, los habitantes incendiaron sus propias instalaciones antes de la llegada de las tropas romanas.

La presencia de restos quemados en la estructura recién descubierta introduce así una coincidencia histórica particularmente sugerente. Pero los arqueólogos evitan establecer una relación automática entre ambos acontecimientos.

Un incendio puede responder a distintas circunstancias y la coincidencia entre una estructura defensiva y evidencias de fuego no demuestra por sí sola que se trate del episodio narrado por César.

Para sostener esa identificación será necesario precisar mediante análisis arqueológicos cuándo ocurrió la destrucción y cómo se relaciona con las diferentes capas de ocupación del sitio.

La cuestión no es menor, porque durante décadas otras hipótesis han situado el principal asentamiento de los parisios en distintos puntos de la región parisina. Nanterre, al oeste de la capital, ha figurado entre las alternativas consideradas por la investigación arqueológica.

La isla de la Cité conservaba a su favor la descripción geográfica transmitida por César y la continuidad del nombre de Lutecia en la tradición urbana, pero carecía de una evidencia material que permitiera vincular de manera inequívoca el oppidum galo con el emplazamiento de la posterior ciudad romana.

El nuevo descubrimiento no elimina todavía esa incertidumbre, pero modifica el planteamiento. La presencia de una fortificación de tradición gala, fechada provisionalmente en la Edad del Hierro final y localizada precisamente en la isla descrita por César, aporta un elemento material que antes no estaba disponible con tanta claridad.

El interés histórico radica, por tanto, menos en haber resuelto el origen de París que en haber encontrado una pieza capaz de poner a prueba una hipótesis largamente sostenida.

Los arqueólogos ampliarán la investigación antes de confirmar la hipótesis

La arqueología de la isla de la Cité permite además situar el hallazgo dentro de una transición urbana de gran alcance. El asentamiento de los parisios habría precedido a la reorganización de Lutecia bajo dominio romano, cuando la ciudad adquirió nuevas infraestructuras y se extendió por las dos orillas del Sena.

Los vestigios conocidos de época romana, incluidos los baños y la muralla posterior conservados en la cripta arqueológica, muestran que el espacio siguió siendo un núcleo fundamental mucho después de la conquista.

La intervención actual tiene también una dimensión metodológica. Las excavaciones preventivas permiten aprovechar transformaciones urbanas contemporáneas para recuperar información que, de otro modo, podría quedar sepultada o desaparecer bajo nuevas construcciones.

En este caso, una operación vinculada a la reestructuración del Hôtel-Dieu ha permitido explorar un subsuelo que ya había sido objeto de investigaciones arqueológicas y que ahora ofrece indicios de una ocupación anterior a la ciudad romana.

David Couturier ha insistido en la necesidad de mantener esa cautela.

Pero, en arqueología, como en toda ciencia, hay que mantener la razón mientras no hayamos limpiado, desentrañado, fechado", señaló el responsable de la excavación al describir el momento en que comenzaron a aparecer los primeros elementos del muro.

La frase resume el estado actual de la investigación: el hallazgo es excepcional, pero su interpretación depende todavía de una cadena de pruebas materiales.

La misma prudencia aparece en la valoración institucional. Catherine Pégard, ministra francesa de Cultura, ha señalado que podría tratarse de «uno de los vestigios más importantes jamás descubiertos para comprender la Lutecia gala», aunque advirtió que todavía deben verificarse su función y cronología.

La administración francesa ha considerado suficientemente relevante el descubrimiento para que la Comisión Territorial de Investigación Arqueológica Centro-Norte validara a mediados de septiembre un aviso de descubrimiento de importancia excepcional, lo que permite ampliar la investigación con recursos adicionales.

Las próximas excavaciones buscarán determinar precisamente aquello que todavía permanece abierto. Los investigadores estudiarán:

La función del muro.

Su fecha de construcción.

Las circunstancias de su destrucción y abandono.

Su relación con una plataforma artificial de arena y grava localizada detrás de la estructura.

La eventual existencia de instalaciones vinculadas con el Sena.

La posible presencia de niveles de ocupación anteriores que permitan establecer si la fortificación formaba parte de un asentamiento más amplio.

El objetivo, en palabras de Julien Avinain, responsable del polo arqueológico de París, es encontrar nuevas construcciones, viviendas, graneros, fosas y materiales como cerámica que permitan completar —o incluso refutar— la interpretación inicial.

Esa posibilidad resulta esencial para una disciplina que no trabaja a partir de una sola pieza aislada, sino mediante la relación entre estructuras, materiales, estratigrafía y cronología. El muro es, por ahora, una evidencia extraordinaria dentro de un conjunto que todavía está siendo reconstruido.

Si las investigaciones posteriores confirman que la estructura perteneció al oppidum de los parisios y que su destrucción puede vincularse cronológicamente con la campaña de 52 antes de nuestra era, el descubrimiento transformaría la comprensión de la génesis urbana de París al proporcionar una conexión arqueológica directa entre la Lutecia gala de las fuentes antiguas y la Lutecia romana que posteriormente se consolidó en la isla y sus alrededores.

via REUTERS

Si esa identificación no se confirma, el muro seguirá siendo, en cualquier caso, una pieza relevante para conocer la ocupación de la isla antes de Roma.

Por ahora, el verdadero alcance del hallazgo reside en haber devuelto al subsuelo de París una pregunta que parecía pertenecer únicamente a los textos antiguos: dónde comenzó realmente Lutecia.

Entre las piedras quemadas, las semillas carbonizadas y las maderas conservadas por el fuego, la arqueología ha encontrado una posibilidad de respuesta, pero no todavía una certeza. El próximo capítulo de la historia de París dependerá de que las capas restantes permitan convertir esa posibilidad en evidencia. Y entonces sí, esto será otra historia.