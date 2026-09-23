Iglesia panameña registra decenas de denuncias de abuso sexual desde 2001

La Iglesia católica panameña enfrenta decenas de casos de abuso sexual contra menores y otras personas vulnerables, según una investigación académica presentada este martes y validada por la institución religiosa.

Una avalancha de crímenes sexuales sacude a la Iglesia desde hace varios años alrededor del mundo, con denuncias de supuesta protección a los agresores y omisiones por parte de sus jerarcas.

Según un informe elaborado por dos universidades católicas a pedido de la Iglesia panameña, entre 2001 y 2025 se han producido 37 denuncias contra religiosos por abusos sexuales.

El objetivo era conocer cómo ha gestionado la Iglesia "toda esta realidad del abuso sexual contra menores", dijo el arzobispo de Ciudad de Panamá, José Domingo Ulloa, durante la presentación del documento.

La arquidiócesis de Panamá, que engloba el área metropolitana, es la que más denuncias acumula con 24 casos, nueve de ellos por abuso a menores.

Según Ulloa, cinco religiosos fueron condenados por la justicia y expulsados de la Iglesia por estas acusaciones.

El arzobispo pidió perdón por los crímenes, algo que ya había hecho en 2023 aunque de forma general.

El informe asegura que no se han "encontrado indicios de una política deliberada de ocultamiento" de las agresiones, aunque señala problemas para gestionar las denuncias.

"Esto no equivale a impunidad, pero sí a una imposibilidad de rendir cuentas", advierte el reporte de la Universidad Villanueva (España) y University of Notre Dame (Estados Unidos).

María José Valero, una de las autoras de la investigación, sostuvo que las denuncias documentadas "no representan necesariamente todos los casos ocurridos".