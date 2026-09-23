EU deportó a más de 25 mil migrantes a 35 países con acuerdos; México recibió a 8 de cada 10

Estados Unidos deportó a más de 25 mil personas mediante acuerdos secretos con 35 países para recibir migrantes sin vínculo alguno con esas naciones, reveló una investigación publicada el lunes por la organización sin fines de lucro Forbidden Stories, en conjunto con un consorcio internacional de periodistas.

Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero de 2025, Washington firmó decenas de acuerdos con países en desarrollo para recibir migrantes que no pueden ser devueltos legalmente a sus lugares de origen.

El gobierno destinó 410 millones de dólares a países receptores y organismos de la ONU.

México, destino de 8 de cada 10 deportados a terceros países

Al menos 25 mil 447 personas fueron deportadas a terceros países hasta el 31 de agosto de 2026, según los datos recopilados por Forbidden Stories. De ellas, unas 20 mil, casi 79 por ciento del total, fueron enviadas a México, que se consolidó como el principal receptor del programa.

El resto fue distribuido entre otros 27 países de América Latina, África y el Pacífico, mientras que Washington concluyó acuerdos adicionales con otras siete naciones. Los términos varían entre países, incluso en las nacionalidades que pueden ser deportadas y en si se aceptan personas con antecedentes penales.

Una investigación previa de la AFP documentó que Washington utilizó prohibiciones de visas y restricciones contra países africanos para presionarlos a aceptar deportados. Abogados consultados por esa agencia describieron un "limbo legal" en el que los deportados quedan retenidos sin cargos, en naciones con las que no tienen vínculo y con pocos derechos.

Forbidden Stories detalló que 49 de los 54 países africanos fueron contactados para evaluar si aceptarían deportados de terceros países.

La Oficina de Remigración y los pagos detrás de los acuerdos

Una división poco conocida del Departamento de Estado, la Oficina de Remigración, creada en mayo de 2025, gestionó la mayoría de las negociaciones y los pagos, según la investigación. El área está dirigida por Christian Jove Ehrhardt, diplomático de 41 años y exoficial de seguridad.

El reporte documentó las visitas de Ehrhardt a Camerún, que firmó en diciembre un memorando para aceptar deportados y, una semana después, un programa sanitario de cinco años por casi 400 millones de dólares. El primer avión con deportados llegó a ese país el 14 de enero.

Palau, nación insular del Pacífico con menos de 18 mil habitantes, firmó en diciembre de 2025 un acuerdo para aceptar hasta 75 personas a cambio de 7.5 millones de dólares, aunque solo tres han sido enviadas hasta ahora. Esuatini recibió a 32 personas de un total de 160 previstas, en un acuerdo valorado en más de 5 millones de dólares, y aceptó deportados con antecedentes penales.

De los 410 millones de dólares destinados al programa, 81 millones se entregaron directamente a gobiernos firmantes, mientras que más de 178 millones fueron para la Organización Internacional para las Migraciones y 123 millones para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

"Nuestra participación mejorará la vida de los migrantes afectados. En estos casos, creemos firmemente que así es", declaró un portavoz de la OIM a Forbidden Stories sobre la decisión de la agencia de aceptar los fondos estadounidenses.

Acnur, por su parte, afirmó no ser parte de los acuerdos bilaterales y aseguró que los fondos se utilizan conforme a su mandato para fortalecer los sistemas de asilo en los países receptores.