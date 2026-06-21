Murió Ramiro Valdés, uno de los símbolos de la represión cubana

Ramiro Valdés, uno de los principales dirigentes de la Revolución cubana, fundador de los servicios de inteligencia de la isla y estrecho colaborador de Fidel y Raúl Castro, murió a los 94 años. Su fallecimiento marca la desaparición de una de las últimas figuras de la generación que tomó el poder en Cuba en 1959.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció la muerte del dirigente revolucionario y destacó su lealtad a Fidel Castro, Raúl Castro y al proceso político iniciado hace más de seis décadas.

Valdés era uno de los pocos dirigentes que conservaban el título de Comandante de la Revolución, la máxima distinción política y militar otorgada a los protagonistas de la insurrección contra Fulgencio Batista.

Un histórico de la Revolución cubana

Nacido en 1932 en la provincia de Artemisa, Ramiro Valdés se incorporó desde muy joven al movimiento liderado por Fidel Castro.

Participó en el asalto al cuartel Moncada en 1953, fue encarcelado junto a Fidel y Raúl Castro y posteriormente integró la expedición del yate Granma que desembarcó en Cuba en diciembre de 1956.

Durante la guerrilla en la Sierra Maestra se convirtió en uno de los principales colaboradores del Ernesto Che Guevara, de quien fue segundo al mando en una de las columnas rebeldes.

Con la victoria revolucionaria de 1959 inició una larga carrera dentro de las estructuras del Estado y del Partido Comunista.

Valdés era uno de los pocos dirigentes que conservaban el título de Comandante de la Revolución. AFP

El fundador del G2 y de la inteligencia cubana

Valdés fue el creador del G2, el aparato de seguridad e inteligencia del Estado cubano, considerado uno de los organismos más influyentes del sistema político de la isla.

Como ministro del Interior durante los años de mayor confrontación con Estados Unidos, dirigió las operaciones de seguridad del Gobierno revolucionario y la lucha contra los grupos opositores armados.

Sus críticos lo consideraron una de las figuras más duras del régimen cubano, mientras que sus aliados destacaron su disciplina, lealtad y capacidad organizativa.

El propio Valdés reconoció años atrás la importancia de los servicios de inteligencia en la consolidación del poder revolucionario y en la infiltración de grupos contrarios al Gobierno.

Valdés fue el creador del G2, el aparato de seguridad e inteligencia del Estado cubano. AFP

Una figura clave del poder cubano

A lo largo de seis décadas ocupó algunos de los principales cargos del Estado cubano.

Fue ministro del Interior en dos etapas, miembro fundador del Partido Comunista de Cuba, integrante de su Buró Político y posteriormente ministro de Informática y Comunicaciones durante el gobierno de Raúl Castro.

En sus últimos años se desempeñó como viceprimer ministro y se convirtió en uno de los principales respaldos políticos de Miguel Díaz-Canel, el primer presidente cubano ajeno a la familia Castro desde 1959.

Siempre vestido con uniforme militar durante sus apariciones públicas, Valdés mantuvo una presencia constante en la vida política cubana incluso después de abandonar los cargos ejecutivos.

Su papel en Venezuela y la relación con el chavismo

En 2010 permaneció varios meses en Venezuela como asesor del sector energético durante el gobierno de Hugo Chávez.

La versión oficial sostuvo que su labor estaba relacionada con proyectos energéticos, aunque sectores de la oposición venezolana afirmaron que también participó en tareas de inteligencia y cooperación en materia de seguridad.

Su presencia en Caracas reforzó la influencia cubana en Venezuela durante los años de mayor cercanía política entre ambos gobiernos.

El fin de una generación

La muerte de Ramiro Valdés reduce aún más el número de sobrevivientes de la generación histórica de la Revolución cubana.

Junto a Raúl Castro, era uno de los últimos integrantes de la expedición del Granma y uno de los dirigentes que acompañaron a Fidel Castro durante la lucha guerrillera y la construcción del Estado revolucionario.

Para el Gobierno cubano representa la pérdida de uno de los hombres más leales al proyecto político iniciado en 1959. Para sus detractores, desaparece uno de los principales responsables del aparato de seguridad que consolidó el poder del régimen durante más de seis décadas.

Con su fallecimiento concluye la trayectoria de una de las figuras más influyentes, controvertidas y duraderas de la historia política contemporánea de Cuba.