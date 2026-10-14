Munición detona y mata a un adolescente en excursión escolar israelí; al menos 19 heridos

Un adolescente murió y al menos 19 personas resultaron heridas el lunes 12 de octubre por la explosión de una munición sin detonar durante una excursión escolar israelí en la cresta de Rámim, en la Alta Galilea, cerca de la frontera con Líbano, informó el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA), citado por The Times of Israel.

El medio JFeed identificó al fallecido como un estudiante de 14 años del instituto religioso ORT Ma'alot. Las autoridades israelíes no han difundido su nombre.

Una excursión anual que terminó en tragedia

Los afectados son alumnos y profesores de la caminata anual del instituto.

El MDA precisó que dos de los heridos quedaron en estado grave y tres con pronóstico moderado. JFeed, en cambio, contabilizó 24 heridos, también según el MDA. Las cifras no se han conciliado.

Sobre cómo ocurrió, las versiones difieren. Israel National News, que cita hallazgos preliminares, informó que un alumno recogió el artefacto y lo guardó en su mochila, donde explotó poco después.

El comandante de policía del distrito Norte, Meir Eliyahu, dijo en cambio que el artefacto explotó en las manos de un estudiante.

Una zona revisada y las preguntas abiertas

Según Israel National News, la policía y el ejército habían inspeccionado y despejado el área antes de la excursión, pero la munición permaneció al alcance de los estudiantes. Eliyahu añadió que la salida había recibido luz verde de las autoridades.

Funcionarios de seguridad israelíes creen que se trató de una munición de racimo disparada por Hezbolá durante la guerra, según esa fuente. Este tipo de armas lanza decenas de pequeñas cargas y parte no explota al impactar, por lo que puede causar víctimas a largo plazo.

JFeed informó que el ejército no ha determinado el tipo de artefacto y que investiga si lo dejaron fuerzas israelíes o si lo disparó Hezbolá. Ynet, citado por esa fuente, señaló que la zona fue usada como área de concentración de tropas israelíes y fue blanco de fuego de Hezbolá.

El norte de Israel recibió en los últimos meses cohetes, misiles y drones desde Líbano, en los enfrentamientos entre el ejército israelí y Hezbolá, movimiento respaldado por Irán.

El ministro de Educación, Yoav Kisch, afirmó que una revisión preliminar halló que la excursión estaba aprobada y la ruta, inspeccionada.

Esto probablemente nos acompañará durante mucho tiempo", declaró Kisch sobre los explosivos sin detonar en el norte, según JFeed.

El Ministerio de Educación suspendió por 48 horas las excursiones en la zona fronteriza del norte.

La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu indicó que pidió trasladar a los heridos a hospitales lo antes posible.