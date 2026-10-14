Kenia confirma un segundo caso de ébola en un familiar del primer paciente

Kenia notificó este miércoles su segundo caso de ébola, cerca de una semana después de registrar el primero: un keniano residente en el Congo que murió en un hospital de Nairobi el 5 de octubre. El Ministerio de Salud keniano informó del nuevo contagio en un comunicado.

El paciente es un hombre de 39 años, familiar cercano del primer caso, que ya permanecía en cuarentena cuando enfermó el martes. Las autoridades lo aislaron de inmediato al presentar fiebre, fatiga y dolores articulares, y después dio positivo, según el ministerio. Dos casos vinculados y sin propagación comunitaria

"Ambos casos están relacionados y no hay indicios de propagación en la comunidad en general", afirmó el Ministerio de Salud de Kenia.

El ministerio insistió en que la detección temprana aumenta las posibilidades de curación y limita los riesgos de transmisión. Además, evalúa a quienes tuvieron contacto con el segundo paciente, incluidos trabajadores sanitarios y personal del centro de cuarentena.

El primer caso llegó a Nairobi después de enfermar en el Congo. Según los reportes, el hombre estuvo enfermo cerca de un mes, viajó por carretera a Uganda y voló a la capital keniana el 3 de octubre, donde un familiar lo llevó en coche al hospital. Murió dos días después y las autoridades lo anunciaron el 6 de octubre.

Fue el primer caso y la primera muerte por ébola en la historia de Kenia. El segundo contagio convierte al país en el cuarto en registrar un caso relacionado con la epidemia del Congo, según medios internacionales.

En la República Democrática del Congo, las autoridades reportaron el martes más de 9 mil casos y unos 4 mil 300 muertos. El brote lo causa la cepa Bundibugyo, para la cual no existe vacuna. Se declaró a mediados de mayo. Contactos rastreados y dudas sobre los controles fronterizos

El ministerio identificó 128 contactos del primer paciente y localizó a 113. De ellos, 108 permanecen en cuarentena en Kenia.

"Los otros cinco se encuentran fuera de Kenia, y se ha informado a las autoridades sanitarias de esos países... Continúa la búsqueda de los 15 restantes", señaló el ministerio.

El caso del primer paciente generó inquietud por las fallas en los controles fronterizos de la región, porque el hombre cruzó la frontera entre el Congo y Uganda, cerrada desde mayo.

Desde entonces, Kenia habilitó una puerta de control específica en el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta de Nairobi para examinar a los pasajeros procedentes del Congo y de otros países relacionados con el brote.

Sin embargo, expertos sanitarios advierten que los primeros síntomas son difíciles de identificar. Medicamentos como el paracetamol pueden interferir en los controles de temperatura, el método tradicional con los formularios sanitarios.

El ébola se transmite por contacto directo con los fluidos corporales de personas infectadas, vivas o muertas, y puede provocar fiebre, vómitos, diarrea y, en casos graves, hemorragias internas y externas.