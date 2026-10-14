Empresa avanza en su plan de resucitar al pajaro dodo para devolverlo a su isla natal

Una empresa biotecnológica estadunidense afirma que está avanzando hacia su objetivo de resucitar al dodo, el famoso ave no voladora con un gran pico en forma de gancho, y devolverlo a su isla natal de Mauricio, en el océano Índico, donde los seres humanos lo llevaron a la extinción en el siglo XVII.

Colossal Biosciences, con sede en Dallas, anunció el miércoles que ha utilizado una plataforma de inteligencia artificial de reciente desarrollo para identificar los cambios genéticos que podrían ser responsables de los rasgos craneofaciales distintivos del dodo, mientras sus científicos buscan objetivos de edición genética para recuperar la especie.

Colossal tiene previsto realizar una edición genética para introducir los rasgos del dodo en las células de su pariente vivo más cercano, la paloma de Nicobar. Originaria de algunas islas del sudeste asiático, la paloma de Nicobar es conocida por sus brillantes plumas de color verde y cobre y, a diferencia del dodo, puede volar.

La empresa afirma que se encuentra en las fases finales de su análisis del genoma del dodo, que ya está completado en un 95 por ciento. También sostuvo que ha logrado un avance que debería acortar el tiempo necesario para comprobar si una edición genética produce el rasgo deseado. La empresa no ha anunciado un plazo para la eclosión de un dodo.

Colossal afirma que se dedica a la "desextinción", es decir, a resucitar especies desaparecidas. El año pasado anunció que había creado genéticamente el lobo gigante mediante la edición de los genes del lobo gris —el pariente vivo más cercano de este depredador extinto de la Edad de Hielo— para añadirle los rasgos del lobo gigante.

Además del dodo y el lobo gigante, Colossal tiene otras cuatro especies en su lista de desextinción: el mamut lanudo; el tilacino, también llamado tigre de Tasmania; el antílope bluebuck; y el moa, un gran ave no voladora.

El dodo es el símbolo más conocido de la extinción provocada por el ser humano. Desapareció a las pocas décadas de la llegada de los humanos a Mauricio, en gran parte debido a la introducción de especies invasoras como las ratas y otros animales que trajeron consigo. Recuperarlo demuestra que la extinción no tiene por qué ser permanente", declaró a Reuters Ben Lamm, director ejecutivo y cofundador de Colossal.

Los dodos no mostraban temor hacia los humanos porque nunca habían tenido contacto con ellos. Especial.

"Los grandes obstáculos que tenemos por delante son demostrar qué cambios genéticos son realmente importantes, realizar muchas de esas modificaciones en un ave y transmitirlas a la siguiente generación, y preparar un hogar seguro para los dodos en Mauricio", señaló Lamm.

El dodo era un ave que anidaba en el suelo, de aproximadamente 1 metro de altura y un peso de hasta unos 23 kg. Al no haber tenido nunca contacto con los seres humanos, los dodos no mostraban ningún temor hacia las personas que llegaron a Mauricio en el siglo XVI.

Presionados por especies invasoras y la caza humana, el último dodo vivo fue avistado en 1662. Lamm señaló que la empresa está colaborando con científicos, grupos conservacionistas y el Gobierno de Mauricio para estudiar cómo podría ser el regreso del dodo a su tierra natal.

Preparar Mauricio para los dodos también implica eliminar los depredadores invasores y restaurar el hábitat, lo que beneficia a las especies autóctonas que viven allí actualmente", señaló Lamm.

"No se elegirán lugares de liberación hasta que se hayan finalizado los trabajos ecológicos y las consultas con la comunidad, pero el objetivo de Colossal es devolver a nuestros dodos a sus hábitats naturales en Mauricio".