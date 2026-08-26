Un muerto y una decena de heridos deja un atropello masivo en Francia

Un hombre embistió deliberadamente con su automóvil a un grupo de personas cerca de la estación de tren de Caen, en el noroeste de Francia, la noche de este miércoles, dejando al menos un muerto y una decena de heridos.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:00 horas locales, cuando un vehículo de color negro arrolló a varios peatones que se encontraban cerca de una parada de transporte público próxima a la estación.

"Un auto arrolló deliberadamente a unos peatones que se encontraban en la vía pública. Tenemos un fallecido, siete personas en estado de emergencia absoluta y tres en estado de emergencia relativa", informó el prefecto del departamento de Calvados, David Clavière, quien se desplazó al lugar de los hechos.

De acuerdo con medios locales, la mayoría de los heridos son extranjeros, entre ellos ciudadanos afganos, egipcios y bangladesíes. La policía acordonó la zona mientras los servicios de emergencia atendían a las víctimas, y el operativo permaneció activo durante buena parte de la noche.

El conductor huyó del lugar tras el atropello, pero fue detenido posteriormente en Ouistreham, una localidad situada a entre 15 y 20 kilómetros de Caen, según coincidieron fuentes policiales y fuentes cercanas a la investigación citadas por medios franceses.

El sospechoso es un hombre de 26 años nacido en Rusia. Según explicó el prefecto Clavière, el detenido no es conocido por los servicios de inteligencia franceses, aunque sí ha sido reseñado previamente por la policía, únicamente por infracciones de tránsito. La fiscalía de Caen confirmó la edad del presunto autor y descartó, por el momento, que el ataque tuviera una motivación terrorista.

Una fuente policial señaló que los hechos habrían ocurrido tras una pelea, un dato que coincide con lo reportado por la cadena BFMTV, según la cual el incidente pudo estar precedido por una discusión en un bar cercano. Sin embargo, las autoridades no han establecido de manera oficial las circunstancias exactas ni el posible vínculo entre esa disputa y el atropello.

El prefecto informó que se abrió una investigación formal sobre el caso y que las autoridades están revisando las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la zona para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar con mayor precisión el móvil del ataque.