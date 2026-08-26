Trump advierte a Canadá que «es hora de enseñarle» que no puede seguir así

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que "es hora de enseñarle a Canadá que ya no puede seguir haciendo esto", apenas unos días después de que se rompieran las negociaciones comerciales entre los dos vecinos.

"Tenía un acuerdo, que era un acuerdo bastante bueno, ya sabes, bastante bueno", dijo Trump a Glenn Beck en una entrevista.

No tienen nada que nosotros necesitemos, ok, podemos arreglárnoslas. Quiero decir, hay un par de cosas que nos causarían algunas molestias, pero podemos conseguirlas en otro sitio. Y es hora de enseñarle a Canadá que ya no puede seguir haciendo esto", agregó.

Trump impuso el sábado nuevos aranceles del 50 por ciento a 20 mil millones de dólares en importaciones canadienses tras el fracaso de las negociaciones entre ambos países.

Canadá respondió el martes con gravámenes de represalia sobre unas importaciones anuales de Estados Unidos por valor de unos 20 mil millones de dólares y puso en marcha ayudas para empresas y trabajadores, igualando dólar por dólar los últimos aranceles de Washington.

Trump también anunció aranceles del 50 por ciento a los automóviles y las piezas de origen canadiense, que entrarán en vigor el 1 de enero.

Canadá ha señalado que la negativa de Estados Unidos a ampliar la exención arancelaria a los vehículos de carga media y pesada fue una de las razones por las que no se llegó a un acuerdo.

La Embajada de Canadá en Washington no hizo comentarios de inmediato.

En una entrevista concedida el miércoles a la Canadian Broadcasting Corporation (CBC), el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo que, por el momento, no hay canales de comunicación abiertos con los canadienses, pero señaló que mantiene una buena relación con el ministro canadiense Dominic LeBlanc, responsable de las relaciones comerciales.

"Si hay nuevas represalias por parte de Canadá, por supuesto que no nos vamos a quedar de brazos cruzados", dijo Greer. "Sé cómo se siente la gente en Canadá y qué piensa", añadió. "Tenemos nuestra propia política comercial y la aplicaremos de la forma que sea mejor para Estados Unidos".