Trump firma decreto para aumentar importación de carne de vacuno sin arancel

El presidente Donald Trump firmó el miércoles un decreto que aumenta temporalmente la cantidad de recortes de carne magra de vacuno que se importan, según la Casa Blanca.

La proclamación publicada por la Casa Blanca indicó que la medida tenía como objetivo hacer frente al "aumento desproporcionado" de los precios de la carne de vacuno para los consumidores estadounidenses.

La Federación Americana de Oficinas Agrícolas (American Farm Bureau Federation), el principal grupo de presión del sector agrícola del país, escribió a Trump una carta en la que dijo que la reducción de los aranceles "perjudicaría a los ganaderos estadounidenses".

Trump sugirió la semana pasada que tomaría esta medida, lo que provocó una fuerte oposición de los grupos agrícolas y ganaderos estadunidenses.

Los consumidores estadounidenses se han enfrentado este año a precios récord de la carne de vacuno, ya que la sequía y los incendios forestales han reducido la oferta de ganado a su nivel más bajo en 75 años.

Trump había impuesto restricciones a la importación de ganado procedente de México para combatir la propagación del gusano barrenador del Nuevo Mundo, pero esta semana inició una reapertura gradual de algunos puertos ganaderos en su frontera sur.

La cantidad de recortes importados sin arancel sobre la cuota se incrementará 300.000 toneladas métricas, según el decreto.