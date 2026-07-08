La contactó por redes y la encuentran en una maleta; el caso de Peter Carman acusado de asesinato

Simon Peter Carman, de 45 años, se trasladó hace ocho meses a la ciudad de Pattaya, donde alquilaba un pequeño apartamento en el condominio Jomtien por apenas 100 dólares al mes, pago que cubría gracias a su pensión australiana. En ese lugar, según las investigaciones, llevó a la adolescente Tunchanok Donhomla, quien fue hallada muerta dentro de una maleta, crimen que el propio Carman confesó.

Los reportes de medios locales describen la vida de Carman en Tailandia como caótica y marcada por el consumo excesivo de alcohol. Testigos aseguran que era común verlo acompañado de distintas jóvenes, la mayoría menores de edad o muy jóvenes, a quienes llevaba a su apartamento.

La gerente del bar donde conoció a Donhomla relató que el australiano había estado bebiendo en exceso y en compañía de otra mujer antes de contactar a la adolescente.

Una amiga de Donhomla, que acudió al lugar tras recibir un mensaje de la joven, documentó con fotografías las condiciones deplorables donde sobresalían montones de ropa apilados en el sofá, botellas de licor vacías, documentos esparcidos sobre la mesa y una tabla de planchar en medio del desorden. Estas imágenes se convirtieron en evidencia clave para comprender el entorno en el que se desarrolló el crimen.

Caso Simon Peter Carman: el australiano acusado de asesinato en Tailandia Especial

El modus operandi en redes sociales

Carman utilizaba la red social Threads para contactar a mujeres, enviando mensajes repetitivos como “Hola guapa, ¿cómo estás?, dónde te encuentras?”.

Según testimonios, insistía en que las jóvenes acudieran a su apartamento, donde además de contratar sus servicios sexuales, les pedía que limpiaran la habitación.

Una fuente citada por The Daily Telegraph señaló que “ella (Tunchanok) era la más joven, pero todas eran jóvenes”, confirmando un patrón de conducta que se repitió en varias ocasiones.

La investigación apunta a que Carman mantenía comunicación con varias mujeres durante su estancia en Tailandia, lo que abre la posibilidad de que existan más víctimas o situaciones similares aún no denunciadas.

La confesión del australiano ha acelerado el proceso judicial, pero ha generado un debate sobre la vigilancia de extranjeros que residen en el país y los peligros a los que se enfrentar las personas que se dedican al trabajo sexual.