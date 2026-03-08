¿Quién es Mojtaba Jamenei? El hijo del ayatolá será el nuevo líder supremo de Irán

La Asamblea de Expertos de Irán, el cuerpo de 88 clérigos encargado de la sucesión en Teherán, anunció oficialmente este domingo 8 de marzo el nombramiento de Mojtaba Jamenei como el nuevo líder supremo del país islámico.

El anuncio, difundido por medios estatales y confirmado por agencias internacionales como Reuters, pone fin a ocho días de incertidumbre tras el asesinato de su padre, Alí Jamenei, el pasado 28 de febrero en una operación conjunta de Estados Unidos e Israel.

El nombramiento de Mojtaba, de 56 años, no es solo un cambio de nombres; representa el momento más crítico para el sistema político iraní desde la Revolución de 1979.

Al optar por una sucesión hereditaria, el régimen ha decidido priorizar la lealtad familiar y el control militar sobre los principios republicanos originales para evitar el colapso ante una ofensiva militar externa que no da tregua.

El ayatolá Alí Jamenei fue asesinado el 28 de febrero via REUTERS

Este es el perfil del nuevo líder supremo iraní

Mojtaba Jamenei ha sido durante años una de las figuras más poderosas y secretas de Irán. Nacido en Mashhad en 1969, nunca ha ocupado un cargo electo, pero su control sobre el Daftar (la oficina del líder supremo) lo convirtió en el guardián absoluto del poder de su padre.

Su mayor activo es su alianza incondicional con la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y las milicias Basij. Asimismo, se le atribuye la dirección estratégica de la represión durante las protestas de 2009, lo que le dio una reputación de líder de línea dura, implacable frente a la disidencia interna.

Aunque Mojtaba ostenta el rango de hoyatoleslam (clérigo de rango medio), su elevación a líder supremo ha requerido una validación apresurada por parte de los clérigos de Qom para otorgarle el estatus de ayatolá, necesario para liderar la teocracia.

¿Cuáles serán sus funciones como ayatolá?

Como líder supremo, Mojtaba Jamenei asumirá funciones que lo sitúan por encima de cualquier otra rama del Estado. Sus decisiones marcarán el rumbo de la supervivencia iraní:

Comandante en jefe : Tiene el mando directo sobre todas las fuerzas armadas y, crucialmente, la autoridad final sobre el programa nuclear y el uso del arsenal de misiles .

Poderes Judicial y Legislativo : Designa al jefe del Poder Judicial y tiene la última palabra sobre las leyes aprobadas por el Parlamento si estas afectan la seguridad nacional.

Política exterior: Él es quien decide si Irán opta por la "rendición incondicional" que pidió Estados Unidos o si profundiza la guerra en Medio Oriente.

Mojtaba Jamenei decidirá si Irán se rinde o si prolonga la guerra en Medio Oriente. via REUTERS

¿En qué momento llega el nuevo líder supremo?

La asunción de Mojtaba ocurre mientras Teherán y otras ciudades estratégicas sufren bombardeos diarios en el marco de la Operación Furia Épica. La situación es límite: las infraestructuras energéticas están devastadas, el Estrecho de Ormuz permanece bajo tensión máxima y las bajas civiles se cuentan por miles.

La respuesta internacional no se ha hecho esperar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió horas antes de que se confirmara su nombramiento que cualquier nuevo líder que no cuente con el aval de Washington "no durará mucho".

En una entrevista con ABC News, Trump insistió en que Estados Unidos debe tener voz en la transición de poder, comparando la situación con sus intervenciones en América Latina. Por su parte, el gobierno de Israel dejó en claro que la estructura de mando iraní sigue siendo un objetivo militar activo.

El ascenso de Mojtaba Jamenei es el último movimiento defensivo de un régimen que se niega a desaparecer. Es importante mencionar que aunque la ideología gobernante de Irán desaprueba la sucesión hereditaria, cuenta con un poderoso apoyo dentro de la Guardia Revolucionaria y de la aún influyente oficina de su difunto padre.

Sin embargo, al establecer una "monarquía de facto" clériga, el nuevo líder supremo no solo enfrenta la amenaza de los misiles extranjeros, sino también el riesgo de una fractura interna definitiva entre un pueblo agotado por la guerra y una élite que ha decidido apostar todo a la supervivencia de su linaje.