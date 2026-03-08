Trump lanza ultimátum a Irán: Nuevo líder supremo "no durará mucho" sin apoyo de EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia directa y personal al futuro líder supremo en Irán; dijo que cualquier figura que asuma el mando del país persa tras el actual liderazgo "no durará mucho" si no cuenta con el respaldo estratégico y reconocimiento de su país.

Este ultimátum, hecho durante una entrevista con ABC News, se produce en un contexto de guerra abierta que involucra a Israel e Irán.

Trump fue tajante al señalar que la supervivencia política de la cúpula iraní depende directamente de un giro en su relación con EU, exigiendo lo que él mismo ha denominado una "rendición incondicional" de Teherán.

Vale recordar que el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años, murió el 28 de febrero en un bombardeo de Estados Unidos e Israel que desató la guerra que ahora se extiende por Medio Oriente y más allá de la región, y que agita los temores de una crisis energética global.

En la última semana, circularon varios nombres para ese puesto, reservado a un religioso, incluido el de su hijo, Mojtaba Jamenei, de 56 años, considerado una de las personalidades más influyentes.

El ayatolá Alí Jamenei, de 86 años, murió el 28 de febrero durante un bombardeo de EU e Israel REUTERS

Un cambio de régimen bajo presión

La declaración del presidente Trump no es solo un comentario sobre la longevidad de un mandatario, sino un mensaje estratégico sobre la estabilidad del régimen iraní. Durante una comparecencia el viernes, subrayó que la estructura de poder en Irán se encuentra en una posición de vulnerabilidad extrema.

Para Trump, la falta de legitimidad internacional y el aislamiento económico impuestos por las sanciones estadounidenses hacen que la transición de poder en la República Islámica sea un momento de fragilidad que su país no está dispuesto a ignorar.

El nuevo líder supremo debe entender que las reglas han cambiado", sugirió la administración estadounidense a través de sus canales de comunicación.

La visión de Trump es clara: o el nuevo liderazgo se alinea con los intereses de seguridad de Occidente y detiene sus operaciones bélicas contra Israel, o enfrentará una presión que hará que su estancia en el poder sea efímera.

El factor de la guerra y la "rendición incondicional"

Este aviso llega apenas una semana después de que la guerra lanzada junto con Israel entrara en una fase de escalada crítica. Trump ha endurecido sus demandas, pasando de la contención a la exigencia de una capitulación total de las fuerzas iraníes.

Al condicionar la duración del futuro líder supremo al apoyo de EU, el presidente está enviando un mensaje a los sectores moderados y radicales dentro de Irán: cualquier intento de mantener el status quo de confrontación resultará en el colapso del nuevo liderazgo.

Trump busca que la nueva administración iraní esté alineada con Occidente. REUTERS

La insistencia en una "rendición incondicional" de Irán supone una ruptura con las políticas de negociaciones nucleares del pasado. Bajo la actual administración, la única salida para Teherán parece ser un acuerdo que desmantele su influencia regional y sus capacidades militares, bajo la amenaza constante de que Washington propicie un vacío de poder si sus términos no son aceptados.

Impacto en la estabilidad regional y económica

Las palabras de Trump han resonado inmediatamente en los mercados globales y en las cancillerías de todo el mundo. Al poner en duda la permanencia del sucesor del ayatolá, Estados Unidos está utilizando la incertidumbre como arma política.

Los analistas coinciden en que esta retórica busca fomentar la disidencia interna en Irán y desmoralizar a las fuerzas armadas que sostienen al régimen.

Además, este ultimátum tiene una lectura económica directa. La mención de que el líder "no durará mucho" sin apoyo de EU implica que el bloqueo financiero y petrolero no solo se mantendrá, sino que podría asfixiar cualquier intento de estabilización económica que el nuevo gobierno iraní intente emprender.

Sin el reconocimiento de la Casa Blanca, el acceso a los mercados internacionales y la recuperación de la moneda iraní parecen objetivos imposibles de alcanzar.

Irán estaría por elegir a su nuevo líder supremo via REUTERS

