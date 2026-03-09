Trump conversa con Putin sobre propuestas para poner fin a guerra con Irán

El presidente de Estados Unidos Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin sostuvieron este lunes una conversación telefónica centrada en la guerra en Irán, el conflicto en Ucrania y la estabilidad del mercado petrolero mundial, según informó el Kremlin a través de su asesor diplomático Yuri Ushakov.

De acuerdo con la versión oficial rusa, el diálogo fue descrito como “franco y constructivo” y permitió abordar los principales focos de tensión internacional que actualmente dominan la agenda geopolítica.

El Kremlin señaló que durante la llamada se discutió especialmente la situación derivada de la guerra contra Irán y los esfuerzos diplomáticos en curso para resolver el conflicto en Ucrania, en conversaciones que involucran a representantes estadounidenses y rusos.

Putin plantea propuestas para resolver el conflicto con Irán

Durante la conversación, Putin comunicó a Trump varias propuestas destinadas a buscar una solución rápida al conflicto en Irán, un escenario que se ha intensificado tras la ofensiva militar liderada por Estados Unidos e Israel contra ese país.

Según el asesor del Kremlin, el presidente ruso reiteró que Moscú considera necesario avanzar hacia una solución política y diplomática, postura que Rusia ha defendido en distintos foros internacionales.

El intercambio también incluyó análisis sobre el impacto regional de la guerra y las posibles vías para reducir las tensiones en Medio Oriente, una región clave para la seguridad energética global.

Ucrania continúa en el centro de la agenda diplomática

Otro de los temas centrales de la conversación fue la guerra entre Rusia y Ucrania, que ya supera los cuatro años desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

La administración de Trump ha reiterado su intención de impulsar negociaciones para poner fin al conflicto, incluso presionando a Kiev para avanzar en un acuerdo que permita una solución política con Moscú.

Durante la llamada, los líderes discutieron las negociaciones bilaterales en curso sobre la cuestión ucraniana, así como los posibles escenarios para alcanzar un acuerdo que permita estabilizar la región.

Trump: guerra contra Irán está “prácticamente terminada”

Tras la conversación con Putin, el presidente estadounidense declaró en una entrevista con CBS News que el conflicto contra Irán se encuentra en una fase avanzada y prácticamente concluida.

Trump aseguró que la capacidad militar iraní ha sido severamente debilitada, afirmando que Irán ya no dispone de marina operativa, sistemas de comunicación ni fuerza aérea efectiva, lo que, según el mandatario, demuestra la rapidez con la que avanzó la campaña militar.

El presidente estadounidense añadió que las operaciones militares han progresado mucho más rápido que el calendario inicial de cuatro a cinco semanas previsto por su administración.

Mercado petrolero y Venezuela también fueron discutidos

El asesor del Kremlin confirmó que la conversación también incluyó la situación política en Venezuela y su impacto en el mercado global del petróleo, un factor clave en el actual contexto geopolítico.

Las tensiones en Medio Oriente, sumadas al conflicto en Europa del Este, han generado volatilidad en los precios internacionales de la energía, lo que mantiene atentos a los principales productores y consumidores de crudo.

Washington evalúa opciones ante el alza del petróleo

En paralelo, la Casa Blanca señaló que Estados Unidos analiza todas las opciones disponibles para enfrentar el incremento en los precios del petróleo, provocado por la guerra en Irán.

La portavoz Taylor Rogers explicó que el gobierno estadounidense está evaluando medidas económicas y estratégicas para contener el impacto en los mercados energéticos internacionales.Trump también reaccionó al nombramiento de Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo de Irán, una decisión que se produjo tras la muerte de su padre, el ayatolá Ali Khamenei, en medio de los recientes bombardeos.

El mandatario estadounidense afirmó que no está satisfecho con el nombramiento, lo que añade un nuevo elemento de tensión política en el escenario internacional.

