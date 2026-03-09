"El 85", fundador del CJNG, logra acuerdo y se declarará culpable en EU

El narcotraficante mexicano Erick Valencia Salazar, conocido como “El 85” y señalado como uno de los fundadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se declarará culpable el próximo mes ante una corte federal de Estados Unidos, en un giro relevante dentro de su proceso judicial por narcotráfico internacional.

De acuerdo con registros judiciales en la Corte de Distrito de Columbia, Valencia Salazar modificará su declaración el 7 de abril a las 10:00 de la mañana, durante una audiencia programada ante el juez James E. Boasberg.

El gobierno estadounidense lo acusa de fabricación y distribución de narcóticos destinados a la importación ilegal hacia Estados Unidos, actividades que, según las autoridades, habría realizado desde aproximadamente 2003.

Acusaciones por narcotráfico internacional

Las investigaciones de la Drug Enforcement Administration (DEA) y del Departamento de Estado de los Estados Unidos señalan que “El 85” desempeñó un papel clave en la estructura del CJNG, organización criminal que actualmente es considerada una de las más poderosas de México.

Según las autoridades estadounidenses, Valencia Salazar controlaba operaciones criminales en varios estados mexicanos, entre ellos Jalisco, Baja California, Colima y Michoacán.

Las investigaciones lo vinculan con tráfico de drogas, secuestros, homicidios y actos de corrupción, además de una conspiración para introducir grandes cantidades de narcóticos al mercado estadounidense entre 2003 y 2008.

De líder del CJNG a negociaciones con fiscales

Valencia Salazar fue arrestado en marzo de 2022 durante un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

No era la primera vez que enfrentaba la justicia mexicana. En 2012 fue capturado y recluido en el penal federal de Puente Grande, en el estado de Jalisco.

Tras su captura más reciente, el líder criminal fue incluido en un grupo de 29 narcotraficantes extraditados a Estados Unidos en febrero de 2025, entre los que figuraban el histórico capo Rafael Caro Quintero y Antonio Oseguera Cervantes.

Antonio Oseguera es hermano de Rubén Oseguera Cervantes, líder del CJNG.

Durante una audiencia celebrada en abril pasado, “El 85” se declaró inicialmente no culpable de los cargos presentados por fiscales federales estadounidenses.

Sin embargo, meses después trascendió que su defensa inició negociaciones con las autoridades estadounidenses, lo que finalmente derivó en el acuerdo para cambiar su declaración y declararse culpable, una decisión que podría evitar un juicio prolongado.

En procesos federales en Estados Unidos, este tipo de acuerdos judiciales suele implicar reducciones de condena a cambio de cooperación o admisión de responsabilidad penal.

Recompensa y persecución internacional

Durante años, las autoridades estadounidenses consideraron a Valencia Salazar uno de los objetivos prioritarios en la lucha contra el narcotráfico internacional.

El gobierno de Estados Unidos llegó a ofrecer una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permitiera su captura o condena.

El caso de “El 85” se enmarca dentro de la estrategia de Washington para perseguir judicialmente a líderes de organizaciones criminales mexicanas involucradas en el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, un fenómeno que sigue siendo uno de los principales retos en la cooperación bilateral en materia de seguridad.

