Wall Street sube y petróleo cae tras dicho de Trump sobre fin de guerra en Irán

La Bolsa de Nueva York logró revertir fuertes pérdidas iniciales y cerró con ganancias este lunes, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que la guerra contra Irán está “prácticamente terminada”, lo que impulsó el optimismo entre inversionistas y provocó un repunte en los principales índices de Wall Street.

Al cierre de la jornada, el Dow Jones Industrial Average avanzó 0.50 %, mientras el Nasdaq Composite subió 1.38 %. Por su parte, el S&P 500 registró un aumento de 0.83 %.

Durante las primeras horas de la sesión, los tres índices bursátiles llegaron a caer más de 1 %, reflejando la preocupación inicial de los mercados por el impacto económico del conflicto en Medio Oriente.

La recuperación se produjo principalmente durante la última hora de operaciones, después de que Trump asegurara que la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán avanza más rápido de lo previsto.

El mandatario indicó que el conflicto se encuentra “muy por delante” del calendario inicial de cuatro a cinco semanas, lo que generó expectativas de una posible desescalada en Medio Oriente.

Los inversionistas reaccionaron rápidamente a estas declaraciones, lo que provocó una remontada de las acciones estadounidenses tras una jornada marcada por la volatilidad.

El petróleo alcanza máximos

Antes del repunte bursátil, los mercados energéticos habían reflejado una fuerte tensión geopolítica. Durante la sesión, los precios del petróleo alcanzaron sus niveles más altos desde mediados de 2022, debido a interrupciones en el transporte marítimo en la región.

Uno de los principales focos de preocupación es el Estrecho de Ormuz, una ruta clave por donde transita una parte significativa del comercio mundial de crudo.

El estratega jefe de inversiones de CFRA Research, Sam Stovall, explicó que la incertidumbre sobre el conflicto continúa influyendo en el comportamiento de los mercados.

Según el analista, los inversionistas están atentos a la duración de la guerra y al posible cierre del estrecho, factores que podrían alterar el suministro energético mundial.

Preocupación por la inflación

El aumento del precio del petróleo durante los últimos diez días ha generado temores sobre un posible repunte de la inflación en Estados Unidos, justo cuando muchos consumidores enfrentan presiones en su gasto cotidiano.

Los analistas advierten que una escalada prolongada en los precios de la energía podría trasladarse a costos más altos en transporte, manufactura y productos de consumo.

Precios del petróleo caen tras señales de desescalada

Sin embargo, tras las declaraciones de Trump sobre el posible final del conflicto, los precios del crudo comenzaron a descender en operaciones electrónicas posteriores al cierre del mercado.

El Brent Crude Oil, referencia internacional del petróleo, cayó 5.20 % hasta los 87.87 dólares por barril.

Por su parte, el West Texas Intermediate retrocedió 7.47 %, ubicándose en 84.11 dólares por barril.

La caída refleja la expectativa de que una eventual desescalada militar reduzca las presiones sobre el suministro global de petróleo, lo que podría estabilizar los mercados energéticos.

A pesar del cierre positivo de la jornada, analistas financieros advierten que la volatilidad podría mantenerse en las próximas semanas, ya que los inversionistas continúan reaccionando a las noticias relacionadas con la guerra en Medio Oriente y sus implicaciones económicas.

Las fluctuaciones intradía observadas en Wall Street evidencian que los mercados siguen evaluando el impacto geopolítico en la economía global, especialmente en sectores sensibles como la energía y el comercio internacional.

