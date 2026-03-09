Conductor frustra el asalto contra una mujer al embestir con su vehículo a los ladrones

Un conductor frustró el asalto contra una mujer al embestir con su vehículo la motocicleta en la que escapaban dos delincuentes, en un hecho ocurrido a plena luz del día en la avenida Duarte de Santiago de los Caballeros, República Dominicana.

El incidente ocurrió el domingo 8 de marzo y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa cómo dos hombres a bordo de una motocicleta interceptan a una mujer en la acera para despojarla de sus pertenencias.

Cámaras captaron el momento del asalto

Las grabaciones muestran a los dos sujetos acercándose a la víctima mientras caminaba por la acera.

Durante el atraco, los delincuentes intentaron quitarle sus pertenencias y luego subieron nuevamente a la motocicleta para escapar del lugar.

En ese momento, un automovilista que presenció lo ocurrido decidió intervenir. Automovilista embiste motocicleta de los sospechosos

Cuando los asaltantes intentaban huir, el conductor aceleró su vehículo contra la motocicleta, proyectando a los sospechosos contra un poste.

Reproducir Conductor embiste a asaltantes y frustra robo en Santiago

Tras el impacto, la motocicleta quedó atrapada debajo del automóvil, lo que impidió que los agresores continuaran su escape en el vehículo.

A pesar del fuerte golpe, los dos hombres lograron levantarse y escaparon corriendo por calles cercanas, dejando abandonada la motocicleta en el lugar.

Policía asegura motocicleta y revisa grabaciones

De acuerdo con reportes de medios locales, agentes de la Policía Nacional aseguraron la motocicleta y analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad para intentar identificar a los responsables.

La mujer que era víctima del asalto no presentó lesiones físicas, aunque sufrió una crisis nerviosa tras el incidente.

El video del momento se difundió ampliamente en redes sociales y portales informativos dominicanos, donde usuarios destacaron la intervención del conductor que impidió que el robo se consumara.

Marco legal para investigar el caso

En República Dominicana, los hechos delictivos como robos y asaltos son investigados por la Policía Nacional bajo la conducción del Ministerio Público, conforme al Código Procesal Penal establecido mediante la Ley No. 76-02, promulgada en 2002.

Esta normativa regula la recolección de evidencias, la identificación de sospechosos y el uso de material audiovisual como prueba dentro de una investigación penal.

La Policía Nacional opera además bajo el marco institucional definido por la Ley Orgánica No. 590-16, publicada en 2016, que establece sus funciones de prevención, persecución del delito y preservación del orden público en todo el territorio dominicano.

En cuanto a la intervención de particulares frente a un delito en curso, el ordenamiento jurídico dominicano contempla la figura de la legítima defensa dentro del Código Penal vigente, normativa heredada del sistema penal de tradición francesa que rige en el país desde finales del siglo XIX y que ha sido objeto de diversas modificaciones.

Esta figura reconoce que una persona puede actuar para impedir una agresión ilegítima, siempre que exista proporcionalidad y necesidad en la respuesta, evaluación que posteriormente corresponde a las autoridades judiciales.

El uso de grabaciones de cámaras de seguridad como elemento de investigación es una práctica habitual en procesos penales en República Dominicana y puede incorporarse como evidencia digital durante la fase investigativa, conforme a las reglas probatorias previstas en el propio Código Procesal Penal de 2002. Estas grabaciones son analizadas por la Policía Nacional y el Ministerio Público para la identificación de los presuntos responsables.

