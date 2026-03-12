Cumbre entre Colombia y Venezuela se suspende a última hora tras llamada entre Petro y Trump

La reunión programada para el viernes entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue cancelada por motivos de "fuerza mayor", informaron los gobiernos de los dos países.

Venezuela y Colombia dijeron en un comunicado conjunto que "por motivos de fuerza mayor los dos gobiernos han decidido posponer la celebración del encuentro presidencial para una fecha próxima".

El presidente Petro "mantiene su invitación (...) para llevar a cabo el encuentro presidencial", precisó el comunicado que no reveló detalles sobre la "fuerza mayor".

La noticia de la cancelación se produjo después de una llamada de Petro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que el mandatario norteamericano le deseó suerte en su reunión con Rodríguez, aseguró un comunicado de la Presidencia de Colombia.

Los dos mandatarios tenían previsto un encuentro en la frontera binacional, cerca de la ciudad colombiana de Cúcuta, en la que sería la primera reunión a nivel presidencial de Rodríguez desde que asumió el poder tras el derrocamiento de su antecesor, el presidente Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos en enero.

La fuente de la Presidencia dijo que desde ahora se busca reprogramar el encuentro conjuntamente con Caracas.

Trump y Petro hablaron sobre la economía en la frontera con Venezuela, que se esperaba fuera uno de los temas principales en el encuentro del mandatario de Colombia con Rodríguez.

Trump afirmó que Petro, a quien canceló su visa de ingreso el año pasado, era bienvenido a Estados Unidos, al tiempo que se disculpó por no invitarlo a una reunión del fin de semana en Miami, con otros líderes latinoamericanos, en la que se habló de la lucha contra el narcotráfico.

Durante el diálogo, ambos mandatarios abordaron temas energéticos, hidrocarburos, seguridad, cultivos ilícitos, erradicación y la lucha conjunta contra el narcotráfico. También conversaron sobre la reactivación económica en la frontera y otros asuntos de interés bilateral", dijo la Presidencia de Colombia en su cuenta de X.

Trump ha apoyado una serie de medidas de Rodríguez, exvicepresidenta de Venezuela, para atraer inversores en petróleo y minería, así como para estabilizar el país desde la operación de enero que permitió la captura de Maduro. El presidente estadounidense elogió repetidamente a Rodríguez por su cooperación con Estados Unidos.

Los presidentes de Colombia y Estados Unidos han tenido reiterados desacuerdos, aunque hubo gestos de reconciliación durante una reunión personal en Washington el mes pasado.

Trump exige repetidamente mayor cooperación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y en el pasado acusó a Petro, sin pruebas, de ser un "líder del narcotráfico ilegal".

Por su parte, Petro sostiene que durante su Gobierno se han realizado incautaciones récord de cocaína, mientras ha calificado como crímenes de guerra los ataques contra barcos supuestamente cargados de drogas en el mar Caribe y en el océano Pacífico, en los que han muerto decenas de personas.

En el marco de la conversación, el presidente colombiano extendió una invitación a su homólogo estadounidense para visitar Cartagena, la cual fue recibida con agrado", precisó la comunicación de la oficina de Petro.

