Francia confirma que uno de sus soldados murió en ataque en el Kurdistán iraquí

Un militar francés murió "durante un ataque" en la región de Erbil, en el Kurdistán iraquí, anunció la madrugada de este viernes el presidente Emmanuel Macron.

Se trata del primer soldado del país europeo muerto desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, desencadenada por los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán el 28 de febrero y que se ha extendido a varios países de la región.

El suboficial Arnaud Frion, del 7.º Batallón de Cazadores Alpinos de Varces, murió por Francia durante un ataque en la región de Erbil, en Irak", escribió Macron en la red social X, y confirmó que varios militares franceses resultaron heridos.

"Este ataque contra nuestras fuerzas comprometidas en la lucha contra el EI desde 2015 es inaceptable", añadió el mandatario en referencia al grupo Estado Islámico, al precisar que "su presencia en Irak se inscribe en el marco estricto de la lucha contra el terrorismo".

El presidente francés zanjó que "la guerra en Irán no puede justificar tales ataques".

El Estado Mayor del Ejército francés había informado el jueves a la AFP que seis soldados de ese país resultaron heridos en un "ataque con drones en la región de Erbil", en el Kurdistán iraquí.

La región de Erbil ha sido blanco de múltiples ataques desde el inicio del conflicto regional en Oriente Medio. Social Media via REUTERS

Los militares participaban "en acciones de formación en la lucha contra el terrorismo junto a socios iraquíes", añadió la fuente, sin dar más detalles.

Según el gobernador de Erbil, el ataque implicó dos drones y tuvo lugar en una base situada en Mala Qara, unos 40 km al suroeste de Erbil, la capital de la región autónoma del Kurdistán iraquí.

El ataque se produjo poco después de otro con drones que alcanzó, sin causar heridos, una base italiana situada en Erbil, dentro de un recinto militar que alberga a otros contingentes extranjeros.

En el marco de una coalición internacional antiyihadista liderada por Washington, militares de varios países, entre ellos Italia y Francia, entrenan en el Kurdistán iraquí a miembros de las fuerzas de seguridad kurdas.

Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, esa región autónoma y Erbil han sido objeto de múltiples ataques atribuidos a facciones proiraníes, en su mayoría neutralizados por la defensa antiaérea.

