Militares de Israel sonríen y posan en foto junto a un palestino sometido

Una fotografía en la que aparecen dos mujeres militares israelíes sonriendo junto a un palestino con los ojos vendados y sometido se ha vuelto viral y ha provocado la condena de organizaciones de derechos humanos que denuncian el geocidio cometido por Israel en Gaza,

La foto provocó una ola de indignación en redes sociales, luego de que fuera difundida en la cuenta personal de Instagram de una soldado para celebrar el fin de su servicio militar.

La imagen, que posteriormente fue eliminada de la plataforma, muestra a dos integrantes de las Fuerzas de Defensa de Israel posando mientras un joven palestino, cuya identidad no ha sido revelada, permanece sentado en el suelo con la cabeza agachada y los ojos cubiertos. Hasta el momento no se ha informado cuándo ni dónde fue tomada la fotografía.

De acuerdo con el portal Middle East Eye, la publicación fue compartida por Nikol Stelmashvski, quien acompañó la imagen con un mensaje en hebreo para conmemorar el término de su servicio militar.

Dos años y ocho (meses), cuatro guerras… Miles de recuerdos, un millón y una experiencias. Y aquí llegó el final de un capítulo de mi vida que jamás olvidaré", escribió la militar israelí.

La publicación permaneció visible hasta que fue retirada de Instagram tras recibir numerosas críticas por parte de usuarios y defensores de los derechos humanos.

La fotografía muestra a dos militares sonriendo junto a un palestino con los ojos vendados. Especial.

Convirtió la humillación (del palestino) en un momento de celebración", repudió en X el académico palestino y defensor de los derechos humanos Ramy Abdu.

La difusión de la imagen ocurre mientras crecen crecen los cuestionamientos internacionales por el trato que reciben los palestinos en medio de la invasión militar israelí a Gaza y Cisjordania.

Al mismo tiempo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó en Ginebra su preocupación por la continuidad de la anexión de territorios palestinos en Cisjordania reocupada y por el incremento de la violencia ejercida por colonos israelíes.

Mientras tanto, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron nuevas operaciones en Cisjordania, donde fueron detenidos 12 palestinos en Nablus. Además, se reportaron ataques de colonos en Tubas y Belén. En la Franja de Gaza, dos palestinos murieron y otros 15 resultaron heridos durante nuevas acciones militares.

Abusos constantes de Israel contra palestinos

La fotografía difundida por la militar israelí no es un hecho aislado. Desde el inicio de la invasión a Gaza, en octubre de 2023, se han documentado múltiples casos en los que soldados israelíes han compartido imágenes y videos que han generado fuertes críticas.

Entre los casos denunciados se encuentra el de militares que publicaron grabaciones mientras celebraban la destrucción de edificios civiles durante explosiones controladas en la Franja de Gaza.

También trascendió la fotografía de un soldado que utilizó la imagen de un palestino con los ojos vendados para promocionar un negocio privado, así como publicaciones de elementos del ejército posando con fajos de dinero que, según las denuncias, habrían sido saqueados de viviendas palestinas.

La fotografía se suma a otros casos de imágenes difundidas por soldados israelíes durante la guerra. Especial.

Otro caso ampliamente difundido mostró a soldados israelíes fotografiándose con ropa interior femenina presuntamente tomada de casas palestinas durante operaciones militares.

El mes pasado se registró otra polémica cuando un soldado publicó la imagen de un palestino desnudo, con los ojos vendados, las manos atadas a la espalda y sujeto con una cuerda a una barra mientras permanecía inmovilizado sobre una camilla en una posición de estrés.

La fotografía iba acompañada de un breve mensaje.

"Buenos días", escribió el militar en la publicación.

Estos episodios han sido denunciados por organizaciones y activistas como ejemplos de humillación y malos tratos contra palestinos, en un contexto en el que continúan las operaciones militares israelíes y aumentan las preocupaciones internacionales sobre la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados.