España despliega al Ejército en Ceuta tras ingreso masivo de migrantes desde Marruecos

El Gobierno de España ordenó el despliegue de unidades militares en la ciudad autónoma de Ceuta para reforzar las labores de seguridad después de que miles de migrantes ingresaran desde Marruecos, desbordando a la Guardia Civil y provocando una nueva crisis en la única frontera terrestre entre la Unión Europea y África.

La decisión fue anunciada por el Ministerio del Interior luego de una jornada en la que cientos de personas cruzaron la frontera tanto por el mar como derribando una puerta del vallado fronterizo. La llegada masiva recordó la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando alrededor de 10 mil personas lograron entrar al enclave español en apenas dos días.

Las imágenes difundidas por distintos medios mostraron a numerosos migrantes utilizando cámaras de aire, flotadores y otros dispositivos para cruzar a nado desde la costa marroquí, mientras otros accedían por tierra hacia la ciudad de apenas 18.5 kilómetros cuadrados.

Un portavoz de la Guardia Civil reconoció que las fuerzas de seguridad fueron superadas por la magnitud del flujo migratorio.

"Entrando masivamente por el mar", dijo el portavoz de la Guardia Civil al describir la situación registrada en el espigón del Tarajal, donde aseguró que la policía se encontraba desbordada.

Ceuta vuelve a convertirse en uno de los principales puntos de presión migratoria hacia Europa. REUTERS

Aunque las autoridades no confirmaron una cifra oficial, la televisión pública española TVE informó que entre dos mil y tres mil personas habrían logrado ingresar durante la jornada. Otras mil 500 ya habían llegado en los días previos.

Ejército, buzos y embarcaciones reforzarán la seguridad en Ceuta

Como parte de la respuesta, el Ministerio del Interior informó que este viernes serán desplegados tres pelotones de 20 militares cada uno, además de una unidad especializada de buzos y un buque militar para apoyar las tareas de vigilancia y control en la costa.

Asimismo, el gobierno anunció el reforzamiento de las unidades especiales de intervención policial hasta alcanzar un total de 200 efectivos en la ciudad.

En paralelo, se enviarán 70 agentes adicionales de la Guardia Civil que se sumarán a los elementos que ya operan en la zona, además de embarcaciones del Servicio Marítimo para patrullar el litoral.

La solicitud para recurrir al Ejército había sido realizada horas antes por el gobierno de Ceuta, encabezado por Juan Jesús Vivas, quien pidió al Ejecutivo central declarar el estado de emergencia ante la magnitud de la llegada de migrantes.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, respondió que su administración se encuentra plenamente enfocada en atender la situación.

"Está volcado en dar una respuesta inmediata", dijo Pedro Sánchez tras comunicarse con el presidente de Ceuta.

El despliegue militar ocurre en medio de una creciente presión política sobre el Ejecutivo español. El líder del opositor Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, calificó la situación como una crisis de seguridad nacional.

"La situación en Ceuta es desesperada. El Gobierno no puede mirar para otro lado en sus obligaciones porque estamos ante una crisis de seguridad nacional", dijo Alberto Núñez Feijóo en la red social X.

La movilización de las Fuerzas Armadas también coincide con un reciente fallo del Tribunal Supremo español que determinó que los migrantes interceptados en el mar cuando intentan llegar a Ceuta o Melilla no pueden ser devueltos de forma sumaria bajo el régimen especial de rechazo en frontera.

"Ha sido un goteo lento desde la sentencia del Tribunal Supremo, pero lo de hoy ha sido una explosión", dijo el portavoz de la Guardia Civil.

Mientras tanto, el Ministerio del Interior aseguró que mantiene una estrecha coordinación con Marruecos para contener las llegadas irregulares y reiteró su compromiso de deportar a quienes ingresen de manera ilegal, al tiempo que responsabilizó a las redes de tráfico de personas de aprovechar la reciente resolución judicial para incentivar los cruces hacia territorio español.

La crisis también generó reacciones fuera de España. El gobierno de Italia pidió la suspensión de España del espacio Schengen al considerar que su política migratoria favorece la inmigración irregular, mientras Madrid calificó esas declaraciones como impropias y anunció que convocará al embajador italiano.