Milei arremete contra socialismo frente a Sánchez en inicio de Cumbre Iberoamericana

El presidente de Argentina, Javier Milei, equiparó este jueves al socialismo con el fascismo durante los debates de la Cumbre Iberoamericana de Madrid, frente al anfitrión del encuentro, el socialista Pedro Sánchez, con quien mantiene fuertes enfrentamientos políticos.

El mandatario ultraliberal, quien hace apenas dos semanas calificó a Sánchez de "impresentable dictador" y "corrupto" en la capital española, lanzó una dura crítica contra el socialismo durante su intervención en la sesión plenaria de la cumbre, que reúne a 22 países.

Esta equivalencia entre socialistas y fascistas no es casual, comparten el odio por el libre mercado, adoran la intervención del Estado, nacionalizan empresas, regulan la economía, controlan los medios de comunicación y se dedican a esparcir propaganda y adoctrinamiento", afirmó Milei.

El socialismo es fascista en política, y el fascismo es socialista en economía", insistió el presidente argentino en el plenario realizado en la Galería de las Colecciones Reales, museo aledaño al Palacio Real, donde también cuestionó las "agendas que se denominan progresistas y que ganan terreno en Europa".

Milei y Sánchez protagonizan frío encuentro en Madrid

A su llegada a la Cumbre Iberoamericana, marcada por la ausencia de varios líderes latinoamericanos, entre ellos el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y la mexicana Claudia Sheinbaum, Milei y Sánchez intercambiaron un breve y frío apretón de manos.

Fiel a su estilo controversial, el mandatario argentino no asistió el miércoles a la inauguración de la reunión ni a la cena ofrecida posteriormente por el rey Felipe VI. En cambio, aprovechó su estancia en Madrid para reunirse con Santiago Abascal, dirigente de la extrema derecha española y aliado político suyo, a pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre.

De acuerdo con las encuestas, la derecha ganaría los comicios, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta, por lo que necesitaría el respaldo de la extrema derecha para formar gobierno.

A la 30ª Cumbre Iberoamericana también asisten otros representantes de la derecha latinoamericana, en una región que actualmente se inclina hacia ese lado del espectro político. Entre ellos están el chileno José Antonio Kast, la costarricense Laura Fernández, el boliviano Rodrigo Paz y el hondureño Nasry Asfura.

Pese a la reducida participación de mandatarios, el secretario general iberoamericano, el chileno Andrés Allamand, aseguró que esta será la cumbre de "mayor impacto" de "los últimos 20 años", especialmente después de la edición anterior, celebrada en Ecuador, a la que acudieron apenas cuatro presidentes y que concluyó sin una declaración final debido a los desacuerdos.

Para este jueves sí se espera una declaración al cierre de la reunión.

Los enfrentamientos entre Milei y Pedro Sánchez

Durante su visita a Madrid hace dos semanas, Milei llamó a los españoles "a sacar a los socialistas a patadas".

En respuesta, Sánchez se proclamó un "zurdo", término que utiliza el mandatario argentino para descalificar a los militantes de izquierda, y comparó la situación económica de Argentina y España. El presidente del Gobierno español concluyó que "las motosierras y los tijeretazos (...) no construyen nada, sino que destruyen".

En su discurso de apertura de la sesión plenaria, Sánchez evitó mencionar directamente a Milei y se limitó a señalar que Iberoamérica apuesta "por el diálogo, en un tiempo en el que algunos pretenden reducir las relaciones internacionales a la fuerza y a la subordinación" y "por la cooperación frente a quienes defienden el repliegue y también el unilateralismo".

Ante la posibilidad de nuevos enfrentamientos verbales, el rey de España hizo el miércoles un llamado a los integrantes del bloque, conformado por 19 países latinoamericanos, España, Portugal y Andorra, para que hablen con una voz armónica y no con "22 voces disonantes".

En 2024, Milei provocó una crisis diplomática con España luego de llamar "corrupta" a la esposa de Sánchez, quien era investigada por tráfico de influencias.

Como ha ocurrido en sus anteriores visitas a España, el presidente argentino no tiene previsto celebrar una reunión bilateral ni con Felipe VI ni con Sánchez.

Zelenski también visita Madrid en busca de apoyos

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, llegó por sorpresa a Madrid el miércoles para buscar apoyos mediante reuniones al margen de la cumbre con Sánchez y otros líderes que se encuentran en la ciudad.

La visita ocurre antes de que se reanuden las negociaciones entre Kiev, Moscú y Washington, previstas para el 10 y 11 de noviembre en Emiratos Árabes Unidos.

Zelenski, quien estuvo el martes en Berlín, expresó su esperanza de que esas conversaciones puedan derivar en un encuentro con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

*mcam