Condenan a cadena perpetua al autor de ataque masivo en Múnich

El tribunal de Múnich declaró culpable este jueves a Farhad N., un afgano de 25 años, por el ataque con un automóvil embestido contra una multitud ocurrido el 13 de febrero de 2025, durante una marcha sindical en la ciudad alemana. El ataque dejó dos muertos y decenas de heridos.

El acusado fue condenado a cadena perpetua tras ser hallado culpable de dos cargos de asesinato y 23 de intento de asesinato, además de otros delitos. El tribunal determinó que su culpabilidad es “particularmente grave”, lo que significa que probablemente no podrá optar a la libertad condicional tras 15 años, como suele ocurrir en Alemania.

De acuerdo con la agencia dpa, el tribunal concluyó que Farhad N. buscaba atacar y matar a personas elegidas arbitrariamente en Alemania como reacción a la situación en países islámicos y con la intención de demostrar que era un “buen musulmán”.

La embestida con el automóvil provocó la muerte de una niña de 2 años y su madre de 37 años. Además, otras 44 personas resultaron con lesiones graves o potencialmente mortales, según las autoridades.