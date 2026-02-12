¡México en el top! Estos son los países más infieles del mundo

¡México vuelve a estar en la conversación global, pero esta vez por un tema que despierta curiosidad, debate y hasta sonrisas incómodas! Un reciente estudio sobre infidelidad en Latinoamérica colocó al país dentro del top de las naciones donde más se rompen —o reinterpretan— las reglas de la fidelidad.

Más allá del escándalo, los datos revelan cómo están cambiando las relaciones de pareja en la región y qué piensan las personas sobre el amor, el deseo y el compromiso en pleno siglo XXI.

El informe fue elaborado por DIVE Marketing para la plataforma europea Gleeden y se difundió a través de sus canales oficiales. Los resultados no solo muestran cifras llamativas, sino también una transformación cultural que atraviesa a buena parte de Latinoamérica, donde la idea de la monogamia tradicional ya no es incuestionable para todos.

México en el podio de la infidelidad en Latinoamérica

De acuerdo con el estudio, el 67 por ciento de las personas encuestadas en la región admitió haber sido infiel al menos una vez en su vida. Aun así, el dato no es tan frío como parece: el 59 por ciento reconoció sentir arrepentimiento, lo que evidencia un conflicto emocional entre el deseo y los valores aprendidos.

Cuando se analizó la actividad de usuarios en Gleeden —una aplicación enfocada en encuentros no monógamos, diseñada principalmente para mujeres—, México apareció como el tercer país más infiel de Latinoamérica, solo por debajo de Brasil y Colombia. El ranking regional quedó de la siguiente forma:

1. Brasil

2. Colombia

3.México

4. Argentina

5. Chile

El estudio muestra que muchos infieles en México sienten culpa tras el engaño. Especial.

Este listado sugiere que los países con grandes concentraciones urbanas y una vida social más activa tienden a mostrar mayor apertura —o tentación— hacia relaciones fuera del acuerdo de pareja tradicional. México, con su diversidad cultural y dinamismo social, no quedó fuera de esta tendencia.

Las ciudades más infieles de México y lo que revela el estudio

A nivel nacional, los datos también permiten identificar las zonas donde la infidelidad parece tener mayor presencia. La Ciudad de México encabeza la lista, seguida por el Estado de México y Nuevo León. El top cinco lo completan Jalisco y Querétaro, estados con fuerte actividad económica, crecimiento urbano y alta conectividad digital.

Uno de los hallazgos más llamativos del estudio es que 6 de cada 10 mexicanos consideran la infidelidad como algo “natural”. Para muchos encuestados, este comportamiento responde a necesidades biológicas, emocionales o incluso a la búsqueda de equilibrio dentro de la relación.

Algunos participantes fueron más allá y señalaron que estos encuentros pueden “oxigenar” la relación principal, una idea que rompe con los esquemas tradicionales del amor romántico.

Sin embargo, el arrepentimiento que manifiesta más de la mitad de quienes han sido infieles muestra que el tema sigue cargado de dilemas morales. La culpa, el secreto y el deseo conviven en un mismo espacio emocional, reflejando que la infidelidad no siempre es vivida con ligereza.

El estudio no solo habla de engaños, sino de una redefinición de la fidelidad en tiempos de redes sociales, aplicaciones y nuevas formas de vincularse. México aparece en el top, sí, pero también en el centro de una conversación más amplia sobre cómo amamos, qué esperamos de una pareja y qué tan rígidas —o flexibles— son hoy las reglas del amor.