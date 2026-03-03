España se deslinda de eje europeo contra Irán

España despejó cualquier duda sobre su posición en la guerra en Oriente Medio, dos días después de la operación de Estados Unidos e Israel que acabó con el líder supremo iraní, Ali Jamenei.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que Estados Unidos utilice las instalaciones militares en suelo ibérico para acciones ofensivas contra Irán, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares fue tajante:

España no va a autorizar que las bases en el país se utilicen para ninguna acción de guerra contra Irán ni contra ningún otro país de la región”, dijo el jefe de la diplomacia.

La posición del gobierno español busca marcar una distancia clara de cualquier iniciativa que implique una expansión de las hostilidades.

“Las bases en España son bases españolas, de soberanía española”

Albares enfatizó que la soberanía nacional sobre los recintos militares de utilización conjunta es innegociable, subrayando que “las bases en España son bases españolas, de soberanía española, y por lo tanto, cualquier uso de esas bases requiere de una autorización previa de España”.

Este deslinde ocurre tras los recientes intercambios de ataques entre Israel e Irán.

Como lo había comentado Pedro Sánchez, presidente español, la prioridad absoluta es detener la espiral de violencia.

España busca desescalada del conflicto en Medio Oriente

Por lo cual su ministro de Asuntos Exteriores insistió en que “lo que España quiere es la desescalada, no queremos que el conflicto se extienda, queremos que el conflicto termine”.

La política exterior de esta nación europea se ha centrado en los últimos meses en la promoción de una conferencia de paz y el reconocimiento del Estado palestino, alejándose de las soluciones estrictamente militares.

Albares recordó que la hoja de ruta de su cartera es clara y no admite ambigüedades: “Nosotros no estamos en la lógica de la guerra, estamos en la lógica de la paz y de la diplomacia”.

En cuanto a la relación con Estados Unidos, socio estratégico y aliado dentro de la OTAN, el ministro matizó que la comunicación es constante, pero que existen límites operativos basados en el interés nacional.

España tiene su propia política exterior y nosotros tomamos nuestras propias decisiones”, afirmó para reiterar que el uso de Rota o Morón de la Frontera no es un cheque en blanco para el Departamento de Guerra de Estados Unidos.

Durante el recorrido que hace cada año el rey Felipe de España por los pasillos del Mobile World Congress, se le preguntó mientras pasaba su opinión respecto a los bombardeos entre EU e Israel contra Irán y los contraataques de esta nación de Oriente Medio a vecinos y aliados de la administración Trump, y decido pasar rápidamente sin aceptar responder cuestionamientos de la prensa.

*mcam