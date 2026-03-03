Numeritos que desnudan

Largos meses esperando LA iniciativa, así, con mayúscula, ésa que vendrá a catapultar a México al firmamento de la democracia real, superior a la que tenemos. Todas las reformas políticas son pactos fundacionales que se van adaptando y así fortalecen la solidez del acuerdo. Sólo con ese consenso imprescindible los jugadores se sientan a la mesa de juego. Preguntamos al aire a nuestro interlocutor ¿cuál es la motivación? Se trata de un exconsejero electoral. La pregunta es algo tramposa, porque muchos estudiosos –durante esta larga gestación– nos la hemos hecho. ¿Quién la pidió, para qué? Y no se han encontrado respuestas convincentes que exhiban una intención verdaderamente democrática. Más bien todo lo contrario: es una contrarreforma que busca volver a someter a las oposiciones y concentrar el poder.

En ese brete, el entrevistado habla de una pulsión contraria a los contrapesos y los organismos intermedios. Pero lo que queda claro es que nos han mentido desde una soberbia descarada, producto de su falsa creencia de superioridad moral. Hay que ahorrar. Suena bien, pero detrás están los 332 mil mdp que costó enterrar el NAIM. Los 409 del Insabi; los 360 de Dos Bocas; los 500 mil del Tren Maya. Lo más reciente al respecto es que el mentado Tren Maya y los hoteles adyacentes perdieron casi 6 mil 400 mdp en 2025. Las “pérdidas” por las “Tandas del Bienestar” y las “Vaquitas del Bienestar” oscilan los 7 mil 400 mdp.

Pemex tuvo una pérdida en 2025 de 780 mil mdp. Toda la operación del INE del mismo periodo alcanzó 14 mil. O sea que las pérdidas de una empresa que, por cierto, debería generar utilidades como sus equivalentes, pagarían medio siglo del INE, 56 años. Pero sigamos con la filosofía de la “austeridad republicana”. Como lo ha explicado Pascal Beltrán del Río, el PREP es una pieza clave de la certidumbre electoral que logramos. El PREP tuvo un costo en 2024 de 328 mdp, o sea que las pérdidas de Pemex de un solo día, alcanzan para pagar siete PREPs. No se entiende, o sí.

Los dineros no importan, son un engaño para que la opinión pública se confunda ante las verdaderas intenciones de la contrarreforma. Pero eso sí, argumentan, hay que adelgazar al INE, desaparecer los OPLE y Juntas Distritales, pues “duplican” funciones. Queda claro que no tienen la menor idea de las delicadas funciones que cumplen ambas instancias. En el primer punto del Power Point que pretende explicar a la República los grandes objetivos de la contrarreforma –no hay ideas o principios, Power Point– se alega la reducción del gasto como punto de arranque. La calidad de la democracia es lo de menos, lancemos un porcentaje sin medir las consecuencias. Mentiras y mentiras. Ya no hay avión presidencial, pero la Presidenta y su equipo se trasladan todas las semanas en equipos de la FAM. Lo más preocupante es que creen que los mexicanos somos idiotas.

Postre: los plurinominales, diputados y senadores. Un diputado nos cuesta al año menos de un mdp. Un senador, alrededor de 1.5 mdp al año, multiplicado por 12, alrededor de 30 millones al mes, por 132 legisladores, da 3 mil 960 mdp. Las pérdidas de dos días de operación de Pemex los pagan. La representación proporcional –vigente en alrededor de 130 países– es el medio institucional para corregir la deformación de la representación mayoritaria y, además, permitir que cuadros de calidad profesional que, difícilmente ganarían un distrito, lleguen a los cuerpos legislativos.

El debate plural no sólo es más justo, busca replicar en espejo lo que la ciudadanía ha expresado en las urnas. La representación proporcional eleva la calidad del debate de las leyes que rigen a un país de 130 millones de habitantes. Después de la ilegal sobrerrepresentación que impusieron en 2024 y con este proyecto de contrarreforma, pasarán a la historia como los grandes mentirosos, los autoritarios sin límites éticos, que hicieron todo para controlar México. Los numeritos los desnudan.

Al tiempo.