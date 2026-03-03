Israel "tomará el control" de nuevas posiciones en Líbano; Hezbolá contraataca

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció que el ejército "tomará el control" de nuevas posiciones en Líbano, luego de que el día anterior iniciara una campaña de bombardeos contra el movimiento proiraní Hezbolá.

El primer ministro Benjamin Netanyahu y yo hemos autorizado al ejército israelí a avanzar y tomar el control de posiciones estratégicas adicionales en Líbano, con el fin de impedir los ataques contra las localidades israelíes fronterizas", aseguró el funcionario en un comunicado.

El ejército de Israel había dicho poco antes que sus soldados están desplegados en "varios puntos" del sur libanés.

No se trata de una operación terrestre. Es una medida táctica (...) destinada a garantizar la seguridad de nuestro pueblo", aclaró a la prensa extranjera el teniente coronel Nadav Shoshani, portavoz internacional del ejército.

"Hemos posicionado soldados en la zona fronteriza en puntos adicionales para defender a nuestros civiles e impedir que Hezbolá los ataque", aseguró el vocero.

El ejército israelí ya mantenía militares en cinco posiciones que considera estratégicas en territorio libanés desde el alto el fuego de noviembre de 2024.

Oriente Medio está en guerra desde que el sábado Estados Unidos e Israel lanzaron una campaña militar conjunta en Irán, que mató entre otros al líder supremo de la república islámica, Alí Jamenei.

Teherán ha respondido con bombardeos en todo el Golfo y contra Israel.

Hezbolá atacó 3 bases en Israel en represalia por bombardeos en Líbano

El movimiento islamista Hezbolá aseguró este martes que atacó tres bases militares israelíes en respuesta a los bombardeos del Estado hebreo contra los bastiones del grupo en Líbano, incluidos los suburbios del sur de Beirut.

"En respuesta a la agresión criminal israelí contra decenas de ciudades y pueblos libaneses", los combatientes de Hezbolá atacaron con drones la base aérea de Ramat David y la de Meron, en el norte de Israel, informó el grupo, históricamente respaldado por Irán, en varios comunicados.

Añadió que también golpeó con una salva de cohetes una base en los Altos del Golán ocupados.

*Con información de AFP.

*mcam