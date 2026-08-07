Mexicano se declara culpable en EU por lavar 1.9 mdd provenientes del crimen organizado

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Daniel Gordiano Valenzuela, de 60 años, se declaró culpable de participar en una conspiración para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Según documentos judiciales, el acusado organizó personalmente el blanqueo de 1,973,076 dólares obtenidos de la venta de drogas en Estados Unidos, utilizando criptomonedas y transferencias bancarias para retornar los fondos a México.

Gordiano Valenzuela actuaba como intermediario financiero de una organización vinculada con narcotraficantes, coordinaba la recolección de ganancias en efectivo en distintas ciudades estadounidenses y proporcionaba instrucciones para transferir los fondos mediante criptomonedas o bancos. A cambio, recibía una comisión o porcentaje del dinero lavado con éxito.

El acusado se declaró culpable de conspiración para el lavado de dinero y enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. Su sentencia está programada para el 19 de noviembre, y será determinada por un juez federal de distrito tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.

El anuncio fue realizado por el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva, el Primer Fiscal Auxiliar Jason Parman del Distrito Este de Kentucky, y el Agente Especial a Cargo Joseph O. Dixon de la División de Campo de Detroit de la DEA.

La investigación estuvo a cargo de la División de Campo de la DEA en Detroit y la División de Investigación Criminal del IRS, con apoyo de oficinas de la DEA en Austin, Lexington, México, Houston, Tulsa, Chicago y Youngstown, Ohio.

El caso fue procesado por la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos (MNF), cuya misión es eliminar el lucro del crimen, desmantelar cárteles y proteger el sistema financiero estadounidense. La MNF investiga esquemas sofisticados de lavado de dinero y litiga casos de decomiso civil para recuperar activos en nombre de las víctimas.