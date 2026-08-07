Arrestan a pastor evangélico por abusar de un menor de 14 años en Estados Unidos

El pastor Timothy Chaneyfield, de 42 años, líder de la iglesia bautista St. James United American Free Will Baptist Church en Winter Haven, Florida, fue arrestado tras una investigación iniciada por una denuncia cibernética del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Se le acusa de haber abusado sexualmente de un adolescente de 14 años al que conoció en una aplicación de citas.

La Oficina del Sheriff del Condado de Polk informó que la investigación comenzó luego de recibir un aviso de Instagram sobre actividad ilícita entre un adulto y un menor. Los detectives rastrearon las conversaciones y localizaron al adolescente, quien relató que conoció al pastor en una aplicación de citas y posteriormente mantuvieron contacto en redes sociales.

Las autoridades confirmaron que las conversaciones derivaron en tres encuentros presenciales consecutivos, tras los cuales Chaneyfield llevó al menor a su casa en Winter Haven, donde ocurrieron los abusos sexuales.

El pastor continuó comunicándose con el menor y en una llamada telefónica expresó su intención de mantener relaciones antes de viajar a Baltimore, donde debía oficiar un funeral como capellán de Compassionate Care Hospice.

Con los elementos reunidos, los investigadores obtuvieron una orden de arresto y, con apoyo del Departamento de Policía de Orlando, detuvieron a Chaneyfield en el Aeropuerto Internacional de Orlando. Durante el interrogatorio, admitió haber tenido relaciones sexuales con el menor.

Mientras la investigación seguía en curso, una segunda presunta víctima se presentó ante las autoridades. Un hombre adulto declaró haber mantenido relaciones sexuales con Chaneyfield y denunció que el pastor no le informó que era portador de VIH, situación que tampoco reveló al menor de 14 años.

El sheriff Grady Judd señaló que los investigadores lograron administrar tratamiento preventivo contra el VIH al adolescente, evitando que resultara infectado.