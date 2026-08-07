Estados Unidos aprueba unas sanciones energéticas de gran alcance contra Rusia

El Senado de Estados Unidos aprobó por amplia mayoría una ley de sanciones de gran alcance contra Rusia, impulsando una medida que contaba con el respaldo del difunto senador Lindsey Graham y allanando el camino para que la Cámara de Representantes la examine ya el próximo mes.

Graham, republicano por Carolina del Sur, fue uno de los aliados más abiertos de Kiev en el Congreso durante los cuatro años que dura ya la guerra contra Rusia, y el proyecto de ley tiene como objetivo aumentar la presión económica sobre Moscú por su invasión de Ucrania.

"Esta ley nos acerca al fin del conflicto", aseguró el senador republicano Jim Risch, presidente de la comisión de Asuntos Exteriores.

De convertirse en ley, el propio presidente Vladimir Putin estaría entre los objetivos de las sanciones, junto con otros altos funcionarios.

También incluye sanciones ampliadas contra Irán, solicitadas por el presidente Donald Trump cuando los legisladores se disponían a someter finalmente a votación la medida, más de un año después de que se presentara por primera vez el 1 de abril de 2025.

Los líderes republicanos del Senado no habían sometido el proyecto de ley a votación debido a la resistencia de Trump, quien había mantenido las decisiones sobre las sanciones en la Casa Blanca, y no en el Congreso, desde el inicio de su segundo mandato en enero de 2025.

El Senado votó por 86 votos a favor y 11 en contra para aprobar la "Ley Lindsey O. Graham de Sanciones a Rusia e Irán de 2026", que impondría sanciones a funcionarios rusos y autorizaría aranceles severos a China, la India y otros países para reducir su dependencia del petróleo y el gas rusos.

El amplio apoyo podría no ser suficiente para garantizar su aprobación en la Cámara de Representantes, ya que algunos legisladores temen que las nuevas competencias arancelarias otorgadas a Trump puedan aumentar los costos para los importadores y consumidores, exponiendo a los republicanos a un revés político.

Los compañeros republicanos de Trump controlan escasas mayorías tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

Solo un senador republicano, Rand Paul, de Kentucky, votó en contra del proyecto de ley. La cámara estalló en aplausos después de que la hermana del difunto senador, Darline Graham —nombrada para ocupar su escaño—, leyera el recuento final.

Moscú también está sometida a una mayor presión europea, después de que la Unión Europea acordara el mes pasado una nueva ronda de sanciones, aunque suavizada respecto a propuestas anteriores.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró la aprobación del texto por parte del Senado estadounidense.

"Juntos, eliminemos las fuentes de financiación de Rusia para que no pueda continuar una guerra que no puede ganar", reaccionó la responsable europea en X.