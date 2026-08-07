OMS propone probar una vacuna ya existente contra ébola en el Congo

La OMS recomienda probar en la República Democrática del Congo la vacuna Ervebo, la única aprobada contra el ébola, ante la falta de un inmunizante específico para la variante Bundibugyo que causa la epidemia actual en el país, anunció este viernes la organización.

Ervebo fue desarrollada contra la cepa Zaire del virus, distinta de la variante Bundibugyo que causa el brote actual en la RDC, con más de 4 mil casos registrados y sin una vacuna específica disponible por ahora.

Los expertos de la OMS han revisado datos preliminares que sugieren que la vacuna Ervebo ofrece cierta protección frente a la variante Bundibugyo en estudios con animales, sin que hasta ahora se hayan observado problemas importantes de seguridad, indicó la organización.

Aunque encontrar una vacuna específica contra el Bundibugyo sigue siendo la "opción preferida" de los expertos, recomiendan por ahora "priorizar Ervebo, la única vacuna homologada contra el ébola, para un ensayo clínico aleatorizado en el contexto del brote actual".

La RDC declaró el 15 de mayo, con varias semanas de retraso, el decimoséptimo brote de ébola, que empezó en la provincia de Ituri (noreste) y se ha extendido al noreste y este.

Las autoridades de la RDC han notificado un total de 4 mil 53 casos confirmados, de los que mil 850 han sido mortales.

El brote más letal registrado en el país, entre 2018 y 2020, causó casi 2 mil 300 muertes entre 3 mil 500 enfermos contabilizados.

Más apoyo ante la crisis

Días antes, la OMS pidió más apoyo en todos los ámbitos para combatir la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), que avanza más rápido que la respuesta sanitaria.

Pese a haber sido declarado hace menos de tres meses, este brote ya es el mayor jamás registrado en la RDC.

"Lamentablemente, el brote sigue expandiéndose más allá de la capacidad de respuesta", dijo a los periodistas en Ginebra el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic.

Necesitamos más apoyo en términos de financiación, pero también otros recursos para ampliar todas las áreas de respuesta: capacidad de tratamiento, equipos de investigación de campo, equipos de entierro seguro y trabajadores comunitarios", agregó.

De los casos confirmados de ébola en RDC solo 708 se han recuperado.

Además, hay 227 casos sospechosos bajo investigación y se está haciendo un seguimiento de 17 mil casos contacto, de los cuales más del 80% recibe chequeos diarios.