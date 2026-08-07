Hutíes lanzan misiles y drones contra Marib; ONU advierte que Yemen se acerca a un conflicto mayor

Los hutíes de Yemen, alineados con Irán, lanzaron misiles balísticos y drones contra campamentos de desplazados y barrios residenciales de la ciudad de Marib, lo que provocó la muerte de dos personas y dejó 14 heridos, informó la agencia estatal de noticias SABA, que citó a autoridades locales.

Los hutíes dijeron que habían atacado con misiles y drones a las fuerzas respaldadas por Arabia Saudita, así como depósitos, vehículos y equipamiento militar en el campamento de Sahn al-Jinn, situado en la ciudad.

Los ataques se lanzaron un día después de que al menos 30 soldados del Gobierno yemení murieron en ataques contra campamentos militares en las provincias de Marib y Hadramawt, según fuentes gubernamentales, en una de las escaladas más mortíferas de los últimos meses.

Los hutíes también reivindicaron los ataques del jueves, y dijeron que habían apuntado a despliegues militares sauditas en ambas provincias tras detectar lo que describieron como una gran concentración militar previa a una escalada contra zonas bajo su control.

El enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, dijo el viernes que los recientes ataques en Marib y Hadramawt, junto con los nuevos contra el transporte marítimo comercial en el mar Rojo y el golfo de Adén, habían situado a Yemen ante un mayor riesgo de que se reavive un conflicto a gran escala desde la tregua negociada por la ONU en abril de 2022.

Grundberg instó a las partes a actuar con la máxima moderación y a participar en las negociaciones lideradas por la ONU, advirtiendo que la violencia corría el riesgo de arrastrar a Yemen a una confrontación regional más amplia.

Los hutíes declararon el mes pasado un bloqueo naval contra Arabia Saudita en el mar Rojo, en respuesta a lo que describieron como un asedio saudita a Yemen, una acusación que Riad niega.

Arabia Saudita lidera desde 2015 una coalición militar que respalda al Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente, tras la toma de la capital, Saná, por parte de los hutíes en 2014. La guerra ha devastado Yemen y ha desencadenado una de las peores crisis humanitarias del mundo.

Los hutíes están en guerra con el gobierno desde 2014, en un conflicto que ha causado cientos de miles de muertos y ha provocado una grave crisis humanitaria en Yemen.

En julio pasado Yemen se convirtió en el último frente de la guerra entre Estados Unidos e Irán, después de que los rebeldes hutíes rompieran el alto al fuego de 2022 con el gobierno yemení.

Los rebeldes controlan la capital, Saná, y gran parte del norte del país, mientras que el gobierno internacionalmente reconocido domina gran parte del sur.