Al menos 18 muertos y 10 desaparecidos tras naufragio de transbordador en Filipinas

Un transbordador con más de 340 personas a bordo se hundió durante la madrugada del lunes en el sur de Filipinas, provocando una de las peores tragedias marítimas recientes en la región. El saldo preliminar es de 18 personas muertas, 10 desaparecidas y al menos 317 rescatadas, de acuerdo con la guardia costera filipina.

El accidente reaviva las preocupaciones sobre la seguridad marítima en un país archipelágico, donde el transporte por ferry es esencial para millones de personas.

El transbordador M/V Trisha Kerstin 3 emitió una señal de alerta a las 01:50 horas locales (17:50 GMT del domingo), aproximadamente cuatro horas después de zarpar del puerto de Ciudad Zamboanga, en el sur de la isla de Mindanao, según informó la guardia costera en un comunicado oficial.

La embarcación se hundió a unos cinco kilómetros al este de la isla Baluk-Baluk, en la provincia de Basilán, cuando realizaba la ruta Ciudad Zamboanga–isla de Joló.

Balance oficial de víctimas y rescates

De acuerdo con el último informe de las autoridades.

317 personas rescatadas con vida

18 fallecidos confirmados

10 personas continúan desaparecidas

Al menos 18 sobrevivientes fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica urgente.

Los rescatistas ayudando a los sobrevivientes del naufragio del ferry Trisha Kerstin 3 en un puerto de Isabela. AFP

La guardia costera aseguró que el transbordador no se encontraba sobrecargado, descartando por ahora una de las causas más frecuentes en este tipo de accidentes.

Equipos de rescate desbordados

La rescatista Ronalyn Perez, en Basilán, describió la magnitud del desafío que enfrentan los servicios de emergencia.

El desafío realmente es la cantidad de pacientes que están llegando. Tenemos poco personal de momento”.

Los equipos de socorro continúan atendiendo a sobrevivientes que llegan de forma simultánea a distintos puntos costeros, en un contexto de limitados recursos locales.

Un video difundido en Facebook muestra a sobrevivientes pidiendo ayuda en la oscuridad, mientras flotaban en el mar tras el hundimiento. Las imágenes han sido clave para dimensionar la gravedad del incidente y acelerar la respuesta de los cuerpos de rescate.

Causas aún desconocidas

Las autoridades marítimas informaron que aún no se puede determinar la causa del naufragio. El caso se encuentra bajo investigación oficial, y se analizan factores como.

Condiciones meteorológicas

Condiciones meteorológicas Fallas mecánicas

Procedimientos de navegación

No podemos decir por ahora la causa del naufragio”, señaló un portavoz de la guardia costera.

La tripulación de la guardia costera atendiendo a los supervivientes del naufragio del M/V Trisha Kerstin 3 en aguas cercanas a la provincia de Basilan. AFP

Filipinas, con una población de más de 116 millones de habitantes, depende ampliamente del transporte marítimo entre islas. Sin embargo, el país tiene un historial recurrente de accidentes de transbordadores.

En 2023, más de 30 personas murieron cuando un incendio destruyó un ferry en el sur del país, un antecedente que vuelve a poner bajo escrutinio las condiciones de seguridad y supervisión marítima.

