Estados Unidos ataca posiciones iraníes en el estrecho de Ormuz

La guerra en Medio Oriente se intensificó tras una nueva operación militar de Estados Unidos contra objetivos estratégicos de Irán, en un movimiento que pone el foco en la seguridad de una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

La guerra en Irán se encuentra en su tercera semana, a pesar de que Estados Unidos esperaba un "conflicto exprés".

Ataque estratégico en Ormuz

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que bombardeó “con éxito” varios sitios de misiles antinavío iraníes ubicados cerca del estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio global de petróleo.

De acuerdo con el comunicado, las fuerzas estadunidenses utilizaron bombas penetrantes de aproximadamente 2.3 toneladas, diseñadas para destruir instalaciones fortificadas o subterráneas. Estos ataques se dirigieron a posiciones en la costa iraní donde se almacenaban misiles de crucero con capacidad de impactar embarcaciones en tránsito.

Washington justificó la ofensiva señalando que estos sistemas representaban una amenaza directa para el tráfico marítimo internacional. El estrecho de Ormuz es considerado un cuello de botella energético global, por donde circula una parte significativa del petróleo mundial, lo que convierte cualquier riesgo en la zona en un asunto de interés internacional.

La operación refleja un cambio hacia acciones más específicas contra infraestructura militar crítica, en lugar de ataques generalizados. También evidencia la preocupación de Estados Unidos por evitar interrupciones en las cadenas de suministro energético en medio del conflicto.

Israel mantiene ataques constantes a Líbano, incluso en zonas civiles densamente pobladas. AFP

En paralelo, la violencia continúa afectando zonas civiles. En las cercanías de Tel Aviv, dos personas murieron tras la caída de fragmentos de cohetes lanzados desde Irán. Equipos de emergencia de Magen David Adom reportaron daños severos en edificios, así como incendios en vehículos.

Con estas víctimas, el número de muertos en Israel asciende a 14 desde el inicio de los enfrentamientos, en medio de intensos bombardeos israelíes contra objetivos en Irán y en Líbano.

El conflicto también se ha extendido a otros puntos estratégicos de la región. En Bagdad, la embajada estadounidense fue atacada con un dron, lo que refuerza la percepción de una escalada que involucra a múltiples actores.

Al mismo tiempo, Arabia Saudita interceptó varios drones, mientras Kuwait respondió a ataques con cohetes y aeronaves no tripuladas, evidenciando la expansión del conflicto más allá de los frentes principales.

En el ámbito político, Irán confirmó la muerte de Alí Larijani, presidente de su Consejo Supremo de Seguridad Nacional, en un ataque atribuido a Israel. También se reportó la muerte de Gholamreza Soleimani, figura clave dentro de la estructura paramilitar del país.

Expertos aseguran que los ataques estratégicos, como el realizado cerca del estrecho de Ormuz, tienen implicaciones que van mucho más allá del ámbito militar y podrían impactar directamente en la economía global.

Con información de AFP.