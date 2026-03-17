Cuba es “inexpugnable”: Díaz-Canel responde a las amenazas de Estados Unidos

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, lanzó un mensaje contundente frente al aumento de tensiones con Estados Unidos, al asegurar que la isla está preparada para resistir cualquier intento de intervención externa. Sus declaraciones se dan luego de que Donald Trump mencionara la posibilidad de “tomar” Cuba.

En un mensaje difundido en redes sociales, Díaz-Canel afirmó que el país cuenta con una “resistencia inexpugnable” ante cualquier escenario de agresión. El mandatario sostuvo que, incluso en el peor contexto, cualquier intento de intervención enfrentaría una respuesta firme del pueblo cubano.Cuba responde a amenazas

El presidente cubano acusó a Washington de mantener una política constante de presión y amenazas, incluyendo la posibilidad de un cambio de régimen por la fuerza. Según Díaz-Canel, estas acciones se justifican bajo el argumento de la crisis económica en la isla, aunque responsabilizó directamente a Estados Unidos por ese deterioro.

En ese sentido, señaló que el embargo económico impuesto desde 1962 ha sido un factor determinante en las dificultades actuales de Cuba. También denunció que las restricciones se han intensificado recientemente, especialmente en lo relacionado con el suministro de petróleo, lo que ha agravado la situación energética del país.

“Pretenden asfixiar la economía para rendirnos”, expresó el mandatario, quien además acusó a Estados Unidos de intentar apropiarse de los recursos, las propiedades y el sistema económico cubano.

Las declaraciones de Díaz-Canel responden directamente a comentarios recientes de Trump, quien aseguró que le gustaría tener “el honor” de tomar la isla y habló de “liberarla”. Estas afirmaciones se producen en un contexto en el que ambos países han confirmado la existencia de conversaciones diplomáticas.

A pesar del tono confrontativo, La Habana ha dado señales de apertura en el ámbito económico. Entre las medidas anunciadas recientemente destaca la posibilidad de que la diáspora cubana invierta en sectores como la banca, la agricultura y la infraestructura.

Sin embargo, desde Washington, figuras como Marco Rubio han considerado que estas reformas son insuficientes para generar un cambio real en la economía cubana. El secretario de Estado ha insistido en la necesidad de transformaciones más profundas hacia un modelo de libre mercado.

Por su parte, el Departamento de Estado también ha señalado que el gobierno cubano debe garantizar derechos fundamentales a su población, en medio de reportes de protestas relacionadas con la escasez de servicios básicos.

La respuesta de La Habana no se hizo esperar. Funcionarios del gobierno cubano reiteraron que las dificultades económicas están directamente vinculadas a las sanciones estadounidenses, que limitan el acceso a financiamiento, tecnología y mercados internacionales.

En paralelo, representantes diplomáticos de Cuba han subrayado que cualquier negociación con Estados Unidos no incluirá cambios en su sistema político, marcando una línea clara en el diálogo bilateral.

El cruce de declaraciones refleja un escenario complejo, donde la retórica política convive con intentos de negociación. Mientras Washington aumenta la presión, La Habana insiste en su soberanía y en su capacidad de resistencia frente a cualquier amenaza externa.

Con información de AFP.