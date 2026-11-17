MCR Agency, agencia internacional especializada en influencer marketing, gaming, entretenimiento y comunicación, se incorpora al programa Organizaciones Comprometidas de la Obra Social Sant Joan de Déu, una iniciativa que reconoce a las empresas y entidades que contribuyen económicamente a la labor social de la institución y a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

A través de esta colaboración, MCR Agency apoyará el fondo general de la Obra Social Sant Joan de Déu, que permite financiar proyectos sociales en sus 25 centros del territorio. En esta línea, la institución centra parte de su labor en acompañar y cuidar a niños y niñas enfermos y a sus familias en los momentos más difíciles, combinando la alta especialización médica con el lado más humano de la atención.

Acompañar a la infancia y a las familias en los momentos más difíciles

La Carta Europea de los Derechos de los Niños Hospitalizados establece que la hospitalización infantil tiene características distintas a la de los adultos. Por ello, la Obra Social Sant Joan de Déu despliega una serie de programas para minimizar el impacto negativo que puede tener la hospitalización en un niño y su familia, ofreciendo una atención especial con medidas para mitigar el dolor o el miedo, y pensada para que la estancia en el hospital sea un buen recuerdo.

Entre sus programas destacan:

• Hospital Amic: un conjunto de iniciativas para mejorar la experiencia de los niños hospitalizados.

• Apoyo a las familias: facilita alojamiento, alimentación y transporte a las familias con menores más necesitadas.

• Acompañamiento, divulgación, innovación, cuidados paliativos y humanización de los espacios.

La colaboración de empresas y organizaciones resulta fundamental para dar continuidad a esta labor y ampliar las oportunidades de los niños y niñas atendidos.

El compromiso social como parte del crecimiento empresarial

Para MCR Agency, sumarse a esta iniciativa supone contribuir a una labor que pone a los niños y a sus familias en el centro y reconoce la importancia de la colaboración entre empresas y organizaciones sociales.

"Creemos que el crecimiento de una empresa también implica asumir la responsabilidad de contribuir positivamente a su entorno. Formar parte de Organizaciones Comprometidas de la Obra Social Sant Joan de Déu nos permite apoyar una labor que acompaña a niños y niñas en situaciones difíciles y trabaja para ofrecerles nuevas oportunidades. Nos alegra poder contribuir a esta iniciativa y formar parte de una red de organizaciones comprometidas con el bienestar colectivo", señala Sergi Cerrato, CEO y cofundador de MCR Agency.

Como parte del programa, MCR Agency se incorpora a la red de organizaciones comprometidas con la labor de la Obra Social Sant Joan de Déu, que promueve la colaboración empresarial y la sensibilización sobre las distintas realidades sociales que requieren atención y acompañamiento.

Con esta iniciativa, MCR Agency reafirma su compromiso con una visión empresarial que integra el desarrollo profesional y la responsabilidad social, apoyando acciones que contribuyan a construir una sociedad más inclusiva y solidaria.