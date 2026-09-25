Israel elimina a dos líderes militares de Hamás

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron la eliminación de Hassan Mahmoud Siam, comandante del ala militar de Hamás, y de Adham Sabhi Salim Ziara, también integrante de la misma estructura.

De acuerdo con el reporte oficial, Mahmoud Siam participó en la Masacre del 7 de Octubre, infiltrándose en territorio israelí y tomando parte en la retención de rehenes como Amit Soussana, Keith y Aviva Siegel, y Dafna Elyakim en Gaza.

Ambos militantes habían retomado actividades operativas en violación del alto el fuego, impulsando ataques contra civiles israelíes y tropas de las FDI, además de trabajar en la restauración de capacidades militares de Hamás.

Las autoridades señalaron que Siam y Ziara estuvieron involucrados en ataques con disparos contra soldados israelíes y en la colocación de explosivos en la zona de la Línea Amarilla, lo que representaba una amenaza directa para la seguridad de las tropas y la población civil.

Las FDI informaron que su eliminación se llevó a cabo como parte de las operaciones destinadas a neutralizar riesgos inmediatos y evitar nuevos ataques en la región.