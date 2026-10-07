Más de 500 ciudadanos estadounidenses detenidos en redadas migratorias de Trump

El portal de periodismo de investigación ProPublica informó que más de 500 personas ciudadanas estadunidenses han sido detenidas por agentes de migración en el marco de las redadas para deportación masiva.

La investigación dice que cien ciudadanos estadunidenses fueron detenidos después de que agentes de migración les cuestionaran sobre su ciudadanía. Otros 70 fueron niños y adolescentes estadunidenses de quienes los agentes esperaban extraordinariamente que portaran identificaciones.

Otros 300 estadunidenses han sido detenidos presuntamente por obstaculizar operativos o impedir detenciones. Además, 63 ciudadanos estadunidenses fueron detenidos presuntamente por grabar con sus celulares al momento de redadas. Aparte, 36 estadunidenses fueron detenidos más de 24 horas sin dejarles llamar a sus familiares.

De los 300 detenidos por presuntamente obstaculizar a los agentes, cerca de la mitad enfrentaron acusaciones en tribunales, donde la mayoría de esos casos fueron desestimados o cancelados.

ProPublica contó a quienes fueron retenidos contra su voluntad durante cualquier período: esposados, retenidos a punta de pistola o impedidos de retirarse. Algunos estuvieron retenidos brevemente; otros, durante días.

Los expertos han advertido durante mucho tiempo que las redadas migratorias y la erosión de los derechos civiles de los inmigrantes resultarán inevitablemente en la erosión de los derechos de los ciudadanos. Desde el comienzo de esta administración Trump, hemos visto cómo esas advertencias se hacían realidad.”, dijo ProPublica en la presentación de su investigación.

Dice que el Departamento de Seguridad (DHS), “NO está arrestando a ciudadanos estadunidenses por error, pero eso es precisamente lo que está sucediendo, y a una escala mucho mayor de lo que se informó anteriormente”.

Lo sabemos, dice el medio, porque una vez más hemos hecho lo que el gobierno no ha hecho: hemos contabilizado y catalogado todos los casos que hemos podido encontrar de un agente de inmigración reteniendo a un ciudadano durante la actual administración.