Más de 400 mil trabajadores alemanes se movilizan para exigir mejores salarios

Más de 400 mil trabajadores de sectores que van desde la fabricación de automóviles hasta la ingeniería mecánica participaron esta semana en huelgas y manifestaciones en todo Alemania para reclamar mejores salarios y condiciones laborales, informó el viernes su sindicato.

El sindicato IG Metall organizó las movilizaciones después de que varias rondas de negociaciones con los empleadores, en representación de sus afiliados, concluyeran sin resultados.

Más de 2 mil huelgas en una semana

Entre el domingo y el viernes, más de 413 mil trabajadores participaron en las acciones en todo el país, que incluyeron más de 2 mil 800 huelgas, en su mayoría de pequeña escala, informó el mayor sindicato de Alemania.

Nadine Boguslawski, principal negociadora de IG Metall, aseguró que los trabajadores luchan por el futuro de sus familias y de sus empleos:

"Esperan un aumento tangible de su poder adquisitivo, así como compromisos concretos por parte de los empleadores para proteger la creación de valor industrial y las inversiones", afirmó Boguslawski.

Boguslawski agregó que los sindicatos presentaron una propuesta "justa y flexible", por lo que ahora corresponde a los empleadores dar una respuesta.

Las negociaciones continuarán la próxima semana, pero los sindicatos amenazan con convocar paros más prolongados si los empleadores no aceptan sus demandas.

Demandas sindicales frente a la oferta patronal

Más de 3.7 millones de trabajadores están incluidos en las actuales negociaciones de IG Metall.

Las demandas del sindicato van desde un aumento salarial de 5 por ciento durante doce meses hasta la participación en las ganancias de las empresas con buenos resultados y garantías de empleo.

Hasta ahora, los empleadores ofrecieron un aumento de 1.3 por ciento a partir de mediados de 2028 y pagos extraordinarios por única vez.

La situación de las empresas representadas por IG Metall varía considerablemente. Mientras que el sector automotor y sus proveedores llevan tiempo atravesando dificultades y anuncian regularmente recortes de puestos de trabajo y cierres de plantas, otras industrias, como la aeroespacial y la tecnología de defensa, están en auge.