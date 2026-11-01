Saqueos en tiendas y choques con la policía por protestas, ahora en Alemania

Jóvenes enmascarados saquearon comercios en la ciudad de Fráncfort, cuando las protestas a lo largo de Alemania se tornaron violentas y la policía disparó cañones de agua para dispersar a los manifestantes que lanzaban cócteles Molotov.

Varios agentes de la policía resultaron heridos en la violencia desatada cuando decenas de miles de jóvenes se unieron a las protestas organizadas por el grupo GenZ regelt! (¡La Generación Z se encarga!), las últimas protagonizadas por una juventud desencantada en Europa.

Las manifestaciones están inspiradas en movimientos similares en Francia e Italia que llaman a las élites políticas a escuchar las preocupaciones de los jóvenes.

Las reivindicaciones abarcan desde el elevado costo de la vida y el deterioro de los centros educativos hasta los recortes presupuestarios.

Berlín, Colonia y Hamburgo también registraron enfrentamientos nocturnos luego de movilizaciones que comenzaron de forma pacífica. Fotos: Reuters y AFP.

Protestas juveniles terminan en enfrentamientos en Alemania

Las movilizaciones se desarrollaron de forma generalmente pacífica durante el día.

Pero las tensiones estallaron durante la noche después de que grupos de jóvenes se negaron a dispersarse, desatando choques en ciudades como Berlín, Colonia y Hamburgo.

Los choques fueron especialmente violentos en Fráncfort, donde la policía enfrentó a los manifestantes que les lanzaban piedras, fuegos artificiales y bombas de combustible, y las autoridades respondieron con cañones de agua y gas pimienta.

“Motines violentos” están ocurriendo, indicó la policía de Fráncfort en un comunicado. “Se han roto ventanas en varios comercios. Se están lanzando cócteles Molotov contra el personal de emergencia”.

Saquean tiendas y la policía decomisa armas

Una tienda de armas fue saqueada luego de romper su ventana. La policía detuvo a un sospechoso y le decomisó dos armas.

El diario Bild reportó el saqueo de una tienda de zapatos deportivos y otra de perfumes.

Gran parte de la zona comercial de Fráncfort fue cerrada mientras las autoridades intentaban contener la violencia.

En Berlín, los manifestantes lanzaron botellas y huevos, mientras que en Hamburgo otros levantaron barricadas y les prendieron fuego, y en algunos lugares la policía utilizaba gas pimienta contra los manifestantes, informó el diario alemán Bild.

Los manifestantes habían salido a las calles agitando pancartas con lemas como “Es hora de resistir” y “Merz debe irse”, en referencia al canciller conservador Friedrich Merz.

La situación de los jóvenes es precaria y, aun así, siguen sin ser escuchados”, declaró Veronika Dinter, portavoz del movimiento.

Con información de AFP.

*mcam