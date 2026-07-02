Señalan fracaso en la prohibición de drogas; Catalina Pérez Correa

El más reciente Informe Mundial sobre las Drogas 2026 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) confirma que las políticas prohibicionistas no han logrado frenar el mercado ilícito de estupefacientes, advirtió la doctora Catalina Pérez Correa, académica y abogada.

En entrevista con la periodista Ivonne Melgar para Imagen Radio, la especialista explicó que las organizaciones criminales demuestran una enorme capacidad de adaptación frente a las estrategias estatales de persecución.

“La principal novedad es cómo se van las organizaciones acomodando ante los esfuerzos por detener el tráfico, la venta y la producción de sustancias ilícitas”, indicó.

Pérez Correa subrayó que la prohibición no reduce la oferta global, sino que incentiva la creación de compuestos químicos cada vez más lesivos para la salud comunitaria, como el fentanilo y otras drogas sintéticas.

“No es que la prohibición esté deteniendo la existencia de sustancias peligrosas como puede ser el fentanilo, sino simplemente está empujando a que se crean nuevas sustancias que son aún más riesgosas para la salud”, apuntó la académica.

Respecto al papel de México, la académica advirtió que el país sufrió un cambio drástico en su perfil dentro del mercado internacional, pasando de ser un lugar de tránsito a uno de manufactura y adicción.

“México se ha convertido en un actor muy importante en la producción de metanfetaminas, pero ahora además lo que estamos viendo es un aumento en el consumo de estas sustancias que son mucho más riesgosas que otras sustancias. Si antes era principalmente la cannabis la sustancia ilícita más consumida, ahora son las metanfetaminas, por lo menos desde el punto de vista de las instituciones de seguridad que lo reportan”, señaló Pérez Correa.

Finalmente, lamentó que el Estado mexicano continúe privilegiando una estrategia de seguridad sobre un enfoque de salud pública, dejando en pausa la regulación de la mariguana pese a los fallos de la Suprema Corte.

“No se ha hecho nada. Se abandonó esas iniciativas. Se ha abandonado por completo la agenda y ahí siguen sucediendo cosas y seguimos en la prohibición”, subrayó la especialista.

Lo que tendrían que hacer es una ley completa en la cual se regule el mercado de cannabis. La gente, si va a consumir, por lo menos que lo hagan de manera inteligente, que lo hagan con información.” Catalina Pérez Correa, especialista

El dato

Contexto

· En Portugal y Canadá, las políticas orientadas a la reducción de riesgos y daños han demostrado mejores resultados que la criminalización.