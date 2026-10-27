María Corina Machado regresa a la sede de su partido en Caracas

La líder opositora María Corina Machado volvió este martes a la sede de su partido en Caracas, dos días después de su sorpresivo regreso a Venezuela, para reunirse con la coalición opositora que hace poco la ratificó como su candidata presidencial.

La opositora y nobel de la Paz apareció el domingo en la ciudad de Barquisimeto y emprendió un viaje de 400 kilómetros por carretera hasta Caracas. Miles de personas se volcaron a recibirla en distintos puntos de su ruta.

"Venezuela va a ser un referente para el mundo como un bravo pueblo frente a la peor de las tiranías, con voluntad, con organización, con inteligencia", le dijo Machado a sus compañeros de partidarios.

La principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria, debe reunirse con Machado esta tarde.

"En las próximas horas estaremos reunidos con ella", afirmó la dirigente opositora Delsa Solórzano.

"A partir de ahora estaremos presencialmente con María Corina, con quien nunca hemos dejado de tener contacto, con quien nunca hemos dejado de articular", agregó.

La Plataforma Unitaria presentó recientemente un "Gran Acuerdo Nacional" con 14 iniciativas para la democratización del país y una hoja de ruta para elecciones generales. Proponen que Machado encabece este proceso.

"Es la candidata presidencial de la fuerza democrática", remató Solórzano.

El Comité Nobel afirmó este martes que "aún" se necesita una transición democrática en Venezuela, tras la vuelta de Machado a su país.

"Muchas cosas han cambiado en los últimos meses, pero la tarea sigue siendo urgente: Venezuela aún necesita una transición democrática basada en derechos fundamentales, la participación política y unas elecciones libres", declaró Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Nobel noruego, en un comunicado en el que celebró su regreso.

"El comité expresa la esperanza de que su regreso refuerce a la oposición democrática y su lucha pacífica en favor de la democracia", insistió.

Vente Venezuela, que ha pedido elecciones presidenciales en 2027, no ha ofrecido detalles de la agenda de Machado tras su regreso al país, pero convocó a rueda de prensa el jueves.